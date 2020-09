Un profesor de taekwondo acrobático niega abusos a una alumna: «Solo hice trabajos corporales»

0

La Voz de Galicia E. V. Pita

Vigo 28/09/2020 11:25 h

Un profesor de taekwondo acrobático de Vigo ha comparecido esta mañana en un juicio como acusado de supuestos abusos sexuales de una alumna de 15 años en octubre del 2018. La menor le acusó de darle masajes y hacerle tocamientos en su casa tras pedirle que se quitase el sujetador con el fin de mejorar su expresividad corporal.

El profesor y director del club deportivo alegó que se limitó a «hacer un trabajo corporal» y aseguró al Tribunal y la Fiscalía: «Es difícil explicarle a ustedes el trabajo que yo realizo y es facilísimo pensar en otra cosa». Asegura que «no pasó nada» y que no sabía la edad exacta de su alumna, que era cadete en un alto nivel de campeonato europeo donde los padres presionaban mucho y generaban estrés a los hijos y se generan muchas envidias.

La vista ha comenzado esta mañana en la Quinta Sección de la Audiencia de Pontevedra, con sede en Vigo. El profesor se enfrenta a cinco años de cárcel, inhabilitación para su oficio y el pago de 6.000 euros a la perjudicada.





El profesor también negó que durante la ejecución de los masajes se hubiese excitado sexualmente porque tomaba una medicación por una lesión que le reducía la líbido.

«Es la primera vez en 30 años que le pido a una alumna que se quite el sujetador, es un caso excepcional, estaba bloqueada, no evolucionaba en su expresividad, no quedaban más ejercicios qué hacer, lo agoté todo. No intenté una provocación sexual y no la toqué», alega el implicado.

Sospecha que la alumna estaba amargada porque se había visto relegada en los campeonatos porque las nuevas cadetes eran mejores y se llevaban los mejores ejercicios y mayor protagonismo.

Añadió que expulsó a un acróbata de 20 años del equipo porque ligaba con sus compañeras adolescentes.