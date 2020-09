Alcaldes del PP piden a Caballero que cumpla la ley para no perjudicar a los usuarios del transporte de Vigo y su área

0

La Voz de Galicia

Vigo 28/09/2020

Alcaldes y portavoces del PP se han reunido esta mañana en la estación de autobuses de Martínez Garrido para criticar que el alcalde, Abel Caballero, está perjudicando a los vecinos del área y a todos los vigueses por su negativa a participar en el plan de transporte metropolitano.

El representante de Vigo, Alfonso Marnotes, ha valorado la sentencia que tumba la formación de esta institución supramunicipal y que apunta que el área tiene que funcionar con el transporte metropolitano. «Es de sentido común lo que dice la ley y un revés para el alcalde, empeñado en una confrontación absurda», critica.

Afirma que quieren que los vecinos del área lo tengan fácil para llegar a Vigo, a trabajar, a disfrutar del ocio, o hacer compras, por lo que el argumento de no querer pagar el transporte a los de afuera es «rancio y cutre». «Además es mentira porque el alcalde financia líneas aéreas. También perjudica a la hostelería, al comercio y a las empresas de Vigo, porque son trabajadores que vienen a ganarse la vida», ha dicho esta mañana.

En opinión de Marnotes, los perjudicados también son los 31.000 vigueses que usan la tarjeta de transporte metropolitano, porque se les obliga a pagar el transporte urbano. «Si Vigo estuviera adherido, les saldría gratis. Tenemos los mismos derechos que los coruñeses, los lucenses o los compostelanos en sus transportes por sus áreas. No pagan el transporte urbano y Caballero obliga a hacerlo», critica el portavoz popular, que pide «racionalidad y que se cumpla la ley».

Arévalo

Por su parte, la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, ha dicho que mientras Caballero sea alcalde de Vigo no habrá ni área ni transporte metropolitano. «Hace tres años nos sentamos y le pedimos que firmara un documento porque no nos fiábamos. Sabíamos que era una mentira más y lo demostró», afirma la regidora popular mosense. Se pregunta para qué sirve un área metropolitana si no se ponen de acuerdo en lo fundamental, «el transporte de los que venimos a Vigo a trabajar, a crear empleo, a hacer Vigo, que no sería lo que es hoy sin los 14 ayuntamientos de su alrededor».

Nidia Arévalo critica que Caballero quiere un área metropolitana para que sea «un chiringuito más para confrontar con el presidente de la Xunta y no estamos dispuestos a perder un minuto más, que se ría de los que no estamos en Vigo». Rechaza que haya un área metropolitana con vecinos de primera y de segunda y apuesta por una institución donde todos los usuarios tengan un transporte metropolitano con los mismos servicios y precios «y si no que cada uno siga como está».

Los populares quieren las mismas facilidades de transporte que tienen los ciudadanos de A Coruña, Ferrol o Santiago. «En Vigo no pasa por Abel Caballero y felicito a la Xunta porque la sentencia le dio la razón, es la razón de 500.000 personas».