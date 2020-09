Cinco planes para hacer en Vigo por menos de cinco euros

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia L.Míguez

Vigo 18/09/2020 11:53 h

Cuando lo de turistear rasca el bolsillo y quedan ganas de conocer lugares, no hay nada como darse a los planes «low cost» para conocer una ciudad de cerca. No es necesario contar con un presupuesto alto si lo que quieres es descubrir cómo es la vida de Vigo, ciudad cosmopolita y con planes para todos los bolsillos. Para que lo sepas, todos los museos públicos de Vigo son gratuitos, así que no hay excusa si quieres empaparte de un poco de Cultura. Tan solo el Museo del Mar tiene una parte de sus instalaciones de pago, incluido el acuario.

En cualquier caso, te contamos cinco planazos que puedes hacer en Vigo por menos de cinco euros para que tu economía no sufra cuando nos visites.

Navegar por la ría, todo un lujo

Si en muchos lugares del mundo un paseo por el río o un pequeño crucero por un lago son un lujo al alcance de pocos turistas, en Vigo te lo puedes permitir y es más que recomendable. Hay opciones más caras, por supuesto, alquilando tu propio velero o cogiendo una ruta con degustación gastronómica, pero si lo que quieres es simplemente vivir la experiencia de navegar por el mar y notar la salitre en tu cara, puedes hacerlo por menos de cinco euros. El viaje a Cangas merece totalmente la pena, cuesta 2,25 euros por trayecto y es apto para todos los públicos.

Hay varias navieras que ofrecen esta ruta y los billete se pueden comprar en la terminal, situada junto a la de Cíes, en el edificio que se encuentra frente al Real Club Náutico de Vigo. Puedes pagar en efectivo o con tarjeta y todo el mundo te ayudará para buscar el muelle y el barco que te corresponden. Hay asientos de sobra en los barcos y sueles tener la opción de ir en la parte exterior del baro, para lo que te recomendamos ropa de abrigo y crema solar, o en la parte interior. El viaje es corto y dar un paseo por la zona portuaria de Vigo o la de Cangas, es gratis.

Visitar el Museo Marco, callejear por el Casco Vello y tomarte un helado en la plaza de la Constitución

Al igual que el resto de museos públicos de Vigo, el Marco es de entrada gratuita y cuenta con la ventaja de estar en el centro de la ciudad. Príncipe es una calle cargada de vida y locales comerciales a cada lado en la que puedes disfrutar de un poco de cultura, músicos callejeros, mimos y otros entretenimientos. El museo de arte contemporáneo suele estar abierto de 11 a 14.30 y de 17 a 21.00 horas, excepto lunes y domingos por la tarde, que está cerrado. En sus tiempos fue una cárcel y aunque solo sea por su arquitectura y la restauración que ha vivido deberías entrar a verlo, aunque no seas fan del arte moderno.

El recorrido puede incluir un paseo hasta el Sireno, uno de los iconos de Vigo, y un poco de callejeo por la zona vieja. Piérdete por los callejones empedrados, pasea alrededor de la concatedral, conoce la historia del Cristo de la Victoria y no deje de tomarte un helado en la plaza de la Constitución. Por menos de cinco euros disfrutarás de una merienda fresca y deliciosa que también puedes cambiar por un zumo natural en el bar Gretel, un clásico de la ciudad que está en esta misma plaza, una de las que más encanto tiene de Vigo.

Busca una ganga en la feria de Bouzas

Cinco euros puede parecer un presupuesto muy pequeño pero si el domingo por la mañana te levantas con ganas puedes sacarle el máximo partido a ese billete en la tradicional feria de Bouzas. Puestos de comida, ropa o calzado ocupan parte de la explanada frente a la iglesia de la zona, barrio marinero por antonomasia de Vigo.

Disfrutar de un poco de fruta fresca, unos churros, tal vez comprar una planta o encontrar un nuevo modelito por menos de cinco euros son algunas de las posibilidades de esta feria, que es un punto de encuentro entre visitantes y vecinos de la zona. El barrio en sí ya merece un buen paseo, su muelle o el paseo de los peces que tiene a pie de mar son un lujo para todos los que disfrutan con el olor a salitre. Callejear por la zona vieja es otro lujo gratuito que no te puedes perder.

Tómate una empanadilla en un local mítico de Vigo

En esto, como en muchas otras cosas, cada vigués tiene su local de referencia y los que unos adoran otros detestan. Así que guíate por tus instinto y tu olfato y decide cuál es el mejor sitio para tomarte una empanadilla y un refresco, por menos de cinco euros.

La Aldeana, (Rosalía de Castro, 6- en la imagen) es un punto de parada habitual para trabadores del centro y vecinos. Si ese día estás espléndido también puedes reservar marisco o probar el pulpo. Sus empanadillas son un habitual entre los comensales que quieren un bocado rico y rápido. El Bar Carballo (Manuel Núñez,3) es uno de los más famosos de la ciudad y sus empanadillas son un clásico barato al que se unen otros platos como la tortilla poco hecha o el jamón asado, sus precios son económicos. Otra alternativa puede ser A Tapa do barril (López Mora, 63), donde pueden presumir de tener algunas de las empanadillas más queridas por los vigueses a precios también económicos. Y, sobre todo, una variedad digna de los estómagos más aventureros.

Un paseo por el río Lagares y una caña con vistas inmejorables

Si ya te has liquidado el helado y las empanadillas, entonces tocará hacer un poco de deporte. El paseo por el río Lagares es un recorrido agradable y sombreado en el que puedes acompañar a este cauce hasta su desembocadura en la playa de Samil. Disfrutar de la vegetación fluvial, del aire limpio y de la playa a la que llegas, por supuesto, es gratis. Y si quieres poner la guinda al pastel te recomendamos que uses tus cinco euros de presupuesto para tomarte una caña en alguno de los locales de la zona, donde las vistas del atardecer son inmejorables. Bien a pie de paseo marítimo en el Marina Cíes o bien en la tradicional terraza de La Vela, no encontrarás mejor forma de disfrutar de la puesta de sol y de terminar el día.