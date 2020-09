«Tenemos incertidumbre, pero la vuelta al cole es necesaria»

0

La Voz de Galicia A. Martinez Óscar Vázquez (fotos y vídeo)

Vigo 10/09/2020 10:43 h

Con incertidumbre y una gran inquietud por lo que pueda suceder en el futuro. Así es como miles de padres han llevado esta mañana a sus hijos al cole. El regreso a las aulas para los escolares de infantil se ha producido sin incidencias en la ciudad olívica, con un cumplimiento general de las normas dictadas por las autoridades sanitarias.

Miles de niños empiezan un curso diferente y las familias cruzan los dedos para que todo transcurra con normalidad y no haya que volver a confinarse. Al menos, han puesto de su parte para que esto no ocurra, acatando las medidas de Sanidad. «Tomamos la precaución de lavar siempre la ropa por orden de la guardería y el cole, además de todas las medidas de higiene recomendadas por Sanidad», afirma Erick, padre de un niño en la guardería Los Ángeles y otro del colegio Mariano. Reconoce que sí está preocupado, no es por los suyos, ya que «en casa no somos ninguno del grupo de riesgo», pero sí por los demás.

En el colegio de los Salesianos, decenas de padres hacían cola esta mañana para llevar a los niños a clase. «Afrontamos el curso con mucha paciencia. Van a entrar por turnos. Hay que esperar cola, desde las nueve menos cuarto a en punto. Les hemos medido la temperatura y, como están bien, los traemos», informaba una de las madres, Paula Martínez. «A ver si esto se puede aguantar y no nos vuelven a confinar y con los niños otra vez para casa. Nos ceñimos a las pautas que nos ha dado la Xunta, me parece que está a la altura de lo que la situación permite», asegura Damián, padre de dos alumnos de los Salesianos.

En el Colegio de los Maristas también los niños entraban en las aulas por turnos. La jefa de estudios iba llamando desde la calle a los diferentes grupos mientras los padres esperaban con paciencia. «Tuvimos un episodio del niño con fiebre. Dio negativo y sin ningún problema, pero como lleven esta dinámica, la cosa no va a ir bien. Como no sepan distinguir un simple catarro, lo vamos a tener claro», afirma Érika, abuela de un niño de tres años, para quien «tenemos incertidumbre, pero la vuelta al cole es necesaria».

«El inicio del curso lo vemos con mucha preocupación, pero creemos que los niños deben ir al cole. Esperemos que no pase lo de los otros sitios. De las medidas no estamos seguros, nos han explicado el protocolo, pero no sabemos si es el correcto o no», afirma Ramón, padre de una niña de tres años y de otro que empieza la primari . El protocolo consiste en entradas y salidas con diferencia horaria para que no haya aglomeraciones, lavado de manos cinco veces al día, mandilones para lavar todos los días, dos mascarillas al día y otra de repuesto, «que va a ser un coste considerable», afirma.