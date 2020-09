El curso empieza sin comedor escolar para miles de niños vigueses

«Se desinfectamos, non ensinamos»

«Se desinfectamos, non ensinamos» Los profesores protestan ante la Xunta en Vigo en el primer día de vuelta al cole

A. Martínez

Vigo 10/09/2020 12:38 h

Miles de niños de Vigo comienzan el curso escolar sin el servicio de comedor. Foanpas mantiene su negativa a abrirlos al no tener garantías para hacerlo sin peligro de contagios del Covid-19. Si bien ayer Educación emitió un comunicado comprometiéndose a otorgar una mayor dotación económica a las asociaciones de padres y madres, y a establecer un protocolo de actuación anticovid en los comedores, hoy la federación olívica de Anpas lo ha desmentido.

El presidente, Miguel Álvarez, afirma que no tienen ninguna noticia por escrito para que pueda ser valorada por la asamblea y votar democráticamente si se mantiene la decisión de no organizar los comedores escolares en una veintena de colegios del municipio.

Álvarez afirma que ayer le llamó el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, y le explicó una serie de novedades sobre el desarrollo de los comedores escolares que gestiona la Xunta. Le informó de que están trabajando en unos borradores que serán evaluados y certificados por Sanidad para eximir de cualquier responsabilidad a las Anpas en caso de contagios. También le comentó que aumentarán los presupuestos este año y el que viene para poder afrontar el aumento de los costes derivados de una mayor vigilancia sanitaria en los comedores, si bien no concretó la cantidad porque los presupuestos de 2021 aún no se han cristalizado en el parlamento de Galicia.

Todas estas medidas se van a tratar en la reunión de hoy por la tarde del Consello Escolar de Galicia, donde Foanpas está representado por un miembro de Anpas Galegas.

«Escucho con atención sus explicaciones y le digo que nos envíe estas explicaciones por escrito a nuestro correo oficial y que después lo presentaríamos a la asamblea de Foanpas para que den o no su aprobación para poder llevar adelante las aulas matinales y comedores a escolares de las Anpas que representamos», afirma en un comunicado Miguel Álvarez.

Foanpas se queja de no haber recibido ningún correo electrónico . «La maquinaria oficial de la Xunta ha hecho un flaco favor a la comunidad educativa de toda Galicia al intentar tapar con engaños y su desidia y su falta de profesionalidad y anticipación de todo lo que está ocurriendo. Está claro que están desbordados por no anticiparse a lo que todo el mundo sabía, que el curso comenzaba el 10 y 11 de septiembre y no han hecho los deberes», ha sido la crítica que ha lanzado esta mañana el presidente de Foanpas.