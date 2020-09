María Jesús Lorenzana y Julio García Comesaña, así son los dos nuevos conselleiros de Feijoo

0

Redacción 06/09/2020 16:20 h

María Jesús Lorenzana y Julio García Comesaña son los dos nombres nuevos del noveno gobierno de Alberto Núñez Feijoo, que llega así a los 24 conselleiros nombrados desde que ostenta la Xunta en el 2009. La primera asume una cartera de nueva creación, la de Emprego e Igualdade; el segundo releva a Vázquez Almuíña en Sanidade. Ambas son dos carteras clave ante la crisis y la evolución de la pandemia. Estos son sus perfiles:

María Jesús Lorenzana, una letrada de la Xunta bregada en la retaguardia de las consellerías de Traballo, Medio Ambiente y Medio Rural

Funcionaria desde los 26 años, esta coruñesa toma las riendas de una cartera que va a ser fundamental en la recuperación post-covid

Si hay una palabra que pueda definir a María Jesús Lorenzana, Chus como la llaman sus compañeros, es minuciosa. Con solo 26 años, esta coruñesa del 81 licenciada en Derecho, logró plaza e letrada de la Xunta pasando a desempeñar diversos puestos dentro de la asesoría jurídica. La marcha por motivos personales de Cristina Ortiz en el 2013 de la Consellería de Traballo e Benestar, hizo que la entonces titular de aquel departamento Bea Mato la fichara para ser su segunda como secretaria xeral técnica de su departamento. Y ahí demostró que no se rinde fácilmente. Porque no se cansa de buscar y rebuscar en un expediente hasta buscar solución al problema. No le hace ascos a ningún marrón. Dicen que fue ella la que se peleó para encontrar una salida a la anulación en el 2015 del Plan Xeral de Vigo por parte del Tribunal Supremo, varios años después de su aprobación. Y también estuvo muy implicada en temas como la sequía.

Bea Mato estaba tan contenta con su trabajo que no la quiso dejar escapar y se la llevó con ella a Medio Ambiente en el 2015 para que ejerciera el cargo de secretaria xeral técnica de su departamento. Y cuando Mato dejó el Gobierno para convertirse en candidata a la alcaldía coruñesa, el conselleiro de Medio Rural, José González, la llamó a filas ocupando hasta hoy el puesto de secretaria xeral técnica da Consellería do Medio Rural. Ahora, en plena crisis del coronavirus, Núñez Feijoo ha colocado a sus espaldas el peso de una nueva consellería, la de Empleo. A ella trabajo no le va a faltar. Pero sabe coger el toro por los cuernos. Al menos es lo que ha demostrado durante años desde esa segunda línea del Gobierno en la que aprendido a hilvanar su perfil técnico con la diplomacia que ha de tener un político.

Julio García Comesaña: experiencia en la gestión sanitaria

El nuevo conselleiro de Sanidade tendrá que reforzar la respuesta ante la pandemia y continuar la transformación de la atención primaria

El nuevo conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña (Vigo, 1968) es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidade de Santiago y especialista en Radiofísica Hospitalaria con plaza en el hospital Meixoeiro de Vigo. En esta área sanitaria ha tenido varios cargos directivos y desde el verano del 2019 ocupaba el cargo de gerente de la EOXI viguesa, tras relevar a Félix Rubial coincidiendo con la crisis de atención primaria. Asume la titularidad de Sanidade tras acumular una larga experiencia tanto en el ámbito asistencial como en la gestión sanitaria. Tendrá la responsabilidad de reforzar la respuesta sanitaria gallega ante la pandemia y de continuar la transformación y la mejora de la atención primaria.

Su formación incluye también un máster en Administración Sanitaria por la Escuela Nacional de Sanidade, un programa de Dirección Sanitaria, otro de Liderado e Xestión Estratéxica. Tiene el título de jefe de servicio de Protección Radiolóxica, que otorga el Consello de Seguridade Nuclear. En el ámbito de la investigación y de la innovación participó en distintos proyectos europeos.

Su actividad asistencial como especialista de Radiofísica Hospitalaria desarrolló su actividad en los hospitales Povisa y Meixoeiro, en Vigo, y Vall D'Hebron de Barcelona, entre 1993 y el 2005.

Su labor en el campo de la gestión hospitalaria comenzó en el 2005, y entre ese año y el 2011 fue director de centro y director operativo en el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo. Fue también subdirector xeral de Ordenación Asistencial e Innovación Organizativa del Servizo Galego de Saúde y coordinador de la Estratexia Galega contra o Cancro. Antes de ser gerente del Área de Xestión Integrada de Ourense, Verín y O Barco fue director de Procesos Asistenciais del área sanitaria de Vigo, de la que es gerente desde hace algo más de un año. Cuando asumió este cargo lo hizo prometiendo «diálogo con todos los profesionales».