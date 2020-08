Los parques infantiles de Vigo no se desinfectan desde hace meses, denuncia el PP

0

vigo / la voz 26/08/2020 13:12 h

El grupo municipal del Partido Popular asegura que los parques infantiles y las calles de la ciudad «no se han vuelto a desinfectar desde hace meses». «Ya no sólo es que no se fumiguen es que, además, no se limpian y los niños tienen que jugar en parques sucios y sin desinfectar», dice el concejal popular Alfonso Marnotes.

A mayores, la oposición denuncia que el camión de gran capacidad que presentó públicamente el alcalde para limpiar sobre todo las parroquias rurales el alcalde «está guardado». También, que en las playas hace ya semanas que no funciona el sistema de cintas para parcelar la arena. «Un dinero gastado y malgastado. ¿Para qué las compró? ¿Se cree que a los vigueses les sobra el dinero?», critica Marnotes.

El PP carga contra Abel Caballero por el desembolso efectuado para las luces de Navidad y no para desinfección. «Lo que pasa es que este tema no da platós de televisión y las luces de Navidad, sí. Y por eso al alcalde no le importa. Está más preocupado por eso y por entregar nuestro dinero a Pedro Sánchez que por prevenir los contagios en nuestra ciudad», abundó el edil en referencia a los remanentes de los ayuntamientos y el pacto de la FEMP, que preside el alcalde vigués, con el Gobierno central.

Marnotes recuerda que la desinfección y limpieza es competencia municipal e ironiza: «No puede escudarse en culpar a otras administraciones que es lo único que sabe hacer cuando no es capaz de reconocer sus errores».