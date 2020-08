El paseo de Bouzas cumple dos años cerrado y con lazos reivindicativos

0

La Voz de Galicia luis carlos llera

vigo / la voz 23/08/2020 22:32 h

Hoy se cumplen dos años del cierre al público de un largo tramo del paseo de Bouzas. Vecinos de la antigua villa lo han recordado colocando un cartel que dice que la tarima de madera lleva 730 días clausurada y han puesto lazos de colores. Que este cerrado no quiere decir que no se use porque algunos bañistas pasan por detrás de la valla de seguridad y se ponen a tomar el sol. El accidente del 24 de agosto del 2018 en el que un hombre mayor resultó herido fue seguido del cierre de otros tramos que se encuentra en la otra orilla de la ensenada de Bouzas y cuya competencia es de la Autoridad Portuaria.

El Ayuntamiento ha prometido arreglar una de las dos orillas, la que está más pegada a las cafeterías. Pero antes la Dirección General de Costas tiene que traspasarle la competencia del paseo marítimo al Consistorio. Y este procedimiento es largo y todavía no se ha hecho. Por ahora solo existe un anteproyecto de una costosa obra. Así que la reparación va para largo. En el Concello calculan que a finales de año obtendrán la cesión y podrán acometer un proyecto estimado en 1,2 millones.

Paz Cardoso una de las vecinas más activas señala que todo es cuestión de voluntad y que hay que acelerar este asunto.

«Es una vergüenza» dice Ángel, en el local de la asociación de vecinos cuya directiva ejercita la paciencia.