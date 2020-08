Foanpas advierte que no gestionará los comedores escolares ante la falta de respuesta de la Xunta

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Laura Amoeiro

21/08/2020 14:17 h

«A administración, cada vez que nos sentamos a falar, emite un discurso que non é acorde ca realidade: non hai ningún pacto e todo o que se está a dicir non é certo. Xestionamos uns servizos que non nos competen: aulas matinais, comedores e actividades extraescolares. Estamos aquí precisamente para denunciar a soidade das familias, das Anpas que xestionamos esos servizos, e de toda a comunidade educativa». Así introducía esta mañana la portavoz de la Federación Olívica de Asociacións de Pais e Nais de Vigo (Foanpas), Bertila Fernández, la rueda de prensa en la que el presidente de la federación, Miguel Álvarez, junto a otros cuatro presidentes de las AMPA de cuatro centros de Vigo, criticaron el actual protocolo anticovid para la vuelta a las aulas del alumnado. Ante la incertidumbre del cierre de los comedores y el cese de las actividades extraescolares, el presidente de Foanpas es claro: «Non vamos a asumir esas responsabilidades, a competencia é da Consellería de Educación».

«Incerteza, inquedanza e inseguridade», tres palabras que destacaba Pedro Castañón, presidente del AMPA del CEIP Escultor Acuña, en su intervención, y alertaba: «Atopámonos co menor investimento posible». Castañón manifestó que las competencias en la gestión de los comedores y el resto de actividades complementarias no pueden derivarse a las AMPA. «Non nos poden dar a escoller entre saúde e educación», dijo. Además, recalcó que están en riesgo los puestos de trabajo de los monitores que participan en dichas actividades, que se someten a una presión, junto a las familias de los alumnos, que «non lle importa» a la administración.

Teresa Carballo, presidenta del AMPA del colegio Castelao, señaló la contradicción que existe entre las medidas impuestas a nivel nacional por la amenaza del covid, y las que propone el protocolo escolar. En las primeras, se estipula reuniones sociales de un máximo de 10 personas y una distancia interpersonal de seguridad de 1,5 metros. No obstante, para la vuelta a las aulas, el ratio de alumnos por clase sigue siendo de 25 alumnos, y la distancia entre las mesas, de 1 metro; señaló Carballo, a lo que añadía: «Nin os que fixeron o protocolo están seguros de él».

Rebeca Costas, del CEIP Ría de Vigo, relató que los 248 profesores contratados para el nuevo curso escolar en Galicia es una «cifra insuficiente». Recalcó que las aosiciaciones no son las que tienen que establecer las medidas del protocolo y que las necesidades reales que reclama cada colegio se consiguen conociendo a cada uno de ellos. En esto, coincidía también la presidenta del AMPA del Paraixal, Rute Pallares: «As escolas do rural non se organizan igual que as escolas do centro de Vigo». «Envíannos un protocolo e descargan en nós todas as responsabilidades das actividades», señaló. Y concluía: «Non queremos improvisación, queremos protocolos claros».

El presidente de Foanpas también hizo hincapié en que los 248 profesores que Educación afirma que contratará para este año no son suficientes para los más de 700 colegios que hay en Galicia. Además, apunta que en el protocolo solo se registra una primera dotación de recursos sanitarios a los colegios, por lo que serían los centros los que tendrían que hacerse cargo de los materiales de desinfección cuando estos se agotasen. Más profesores, espacios, flexibilidad, y transporte si es necesario, es lo que demanda Foanpas para paliar una situación que consideran «moi triste e grave», y que sumerge todavía en un mar de incertidumbre a las familias de los más pequeños.