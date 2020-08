Detenido por no usar la mascarilla y dar un nombre falso y rebajarse la edad para eludir la multa

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia E. V. Pita

Vigo 14/08/2020 12:55 h

La Policía Local de Vigo ha arrestado a F. J. M. V., vigués de 70 años, por no usar mascarilla y mentir sobre sus datos de identidad pues dio un nombre falso y se rebajó dos años la edad. Mintió para eludir una multa por no llevar mascarilla de protección contra el covid-19 pero los agentes comprobaron que su identidad falsa no existía en ninguna base de datos.

Los hechos fueron a las 5.30 horas de hoy en una calle del Casco Vello. El implicado llevaba su mascarilla guardada en un bolsillo.



Los agentes lo denunciaron por un doble motivo: por incumplir la normativa sanitaria y por dar datos falsos a la autoridad.

Ayer fue arrestado otro hombre de 67 años que tampoco llevaba mascarilla de noche y que atacó a codazos a los agentes en el Casco Vello.