El tren Celta entre Vigo y Oporto regresa este domingo

La Voz de Galicia ALEJANDRA PASCUAL

12/08/2020 13:48 h

Las conexiones del Tren Celta que enlaza Vigo y Oporto se retomarán este domingo en ambos sentidos. La operadora española Renfe y su homóloga portuguesa Comboios los habían suspendido en el mes de marzo debido a la alerta sanitaria. Dentro de tres días se retomarán los viajes diarios y la oferta de horarios aumentará a medida que se incremente la demanda.

Por ahora, desde la estación de Vigo-Guixar solo habrá un viaje diario con destino a la ciudad portuguesa. El tren sale de la estación olívica a las 08.58 (hora española) y llegará a la estación de Campanha (Oporto) a las 10.20 (hora portuguesa). En sentido contrario, el ferrocarril saldrá de Oporto a las 08.13 (hora portuguesa) y llegará a Vigo a las 11.35 (hora española).

En su itinerario, desde el 2014, el Tren Celta realiza paradas comerciales en las localidades portuguesas de Valença do Minho, Viana do Castelo y Nine.