Tres de Love of Lesbian, primero en el TerraCeo y luego en el TerraCea

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

29/07/2020 05:25 h

Hoy y sábado 1 de agosto 20.30 en Mar de Vigo • Viernes, 31 de julio en Pazo de Cea (Entradas 40 euros + gastos en Ataquilla) • Los componentes de Love of Lesbian Santi Balmes, Juli Sadarriaga y Dani Ferrer comparecerán una segunda noche en el Festival TerraCeo. Las entradas para su concierto del próximo 1 de agosto se habían agotado en pocos minutos. Y ante la demanda de muchas personas que no habían conseguido sus tickets, el equipo del Auditorio Mar de Vigo multiplicó los esfuerzos para lograr una nueva participación del grupo en el Festival TerraCeo. Será estas tarde a las 20.30 horas, al aire libre. Las entradas también volaron enseguida. Pero hay una oportunidad más, no en Vigo, pero muy cerca, ya que actúan el viernes en el Pazo de Cea, en Nigrán, y aún hay entradas disponibles.

El Festival TerraCeo está ayudando a mantener la actividad de conciertos de verano en la ciudad. Propone un nuevo formato: aforos reducidos, vistas a las Cíes, y tiempos de llegada y salida amplios para disfrutar del entorno y evitar aglomeraciones. Además, uno de sus objetivos es el de poner en valor para la ciudadanía el espacio privilegiado sobre la Ría que es la terraza del Mar de Vigo. En cada concierto hay un máximo de 400 personas. Y una rigurosa organización para garantizar la seguridad de los asistentes. De acuerdo a los últimos cambios en la normativa autonómica, el público debe llevar mascarilla todo el tiempo, incluso cuando esté sentado.