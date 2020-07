Vigo reanuda en dos semanas las obras de reforma de la carretera de Beade

0

La Voz de Galicia

27/07/2020

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha informado que en el plazo de dos semanas se renaudarán las obras de mejora de la carretera de Porto, en Beade. Es el tiempo en el que estará concluida la tramitación administrativa, que quedó paralizada a causa de la crisis sanitaria. El Concello no llegó a completar la tramitación para hacerse dueño de los terrenos que fueron cedidos por vecinos al suspenderse los plazos administrativos. Por tanto, tuvo que parar la obra.

De esta forma, la Gerencia de Urbanismo reconocerá en su reunión de mañana a los propietarios que cedieron gratuitamente los terrenos, que resultarán beneficiados de forma proporcional si en algún momento hay un aprovechamiento urbanístico. Caballero desmiente así las críticas del PP, que decía que el Concello no estaba pagando la obra. «El PP está lanzando la mentira de que no le pagamos a la empresa. Qué bobada. No tiene nada que ver con eso. El Ayuntamiento tiene recursos y somos muy puntuales pagadores. Tiene que ver con que no se puede continuar la obra porque no somos todavía los dueños de los terrenos que nos cedieron», afirma.

La obra se tuvo que parar porque faltaba la adecuación de estos terrenos al patrimonio municipal. Cuando faltaban cuatro días para que acabara la exposicón pública llegó el estado de alarma y ya no fue posible computarlos. Una vez que se complete la tramitación en la Gerencia de Urbanismo, pasa a la Junta de Gobierno Local, que tomará la decisión definitiva, llamará a los propietarios para la firma y se reanudará la obra.

Se trata de una actuación valorada en tres millones y medio de euros. «Mientras la Diputación de Pontevedra la gobernaba el PP, se negaron a hacer esa ampliación y el PP de Vigo estaba callado. Ahora tienen que seguir callados porque lo está haciendo la nueva Diputación con el Concello. Esta es la ventaja de tener gente de Vigo llevando la Diputación, que miran para Vigo y atienden a la ciudad», ha asegurado esta mañana Caballero.

El Ayuntamiento ha impulsado el proyecto para ampliar y reformar la carretera, que transcurre a lo largo de 2,5 kilómetros entre Regato Quintián y la calle Ramiro Pascual. Los trabajos se centran en un tramo de 1,3 kilómetros e incluyen la construcción de muros de contención, una red de separativa de pluviales y renovar el abastecimiento y la red de iluminación. Las aceras tendrán un ancho de al menos 2,5 metros y también se instalarán jardineras, árboles, bancos, papeleras y sistemas de riego.

La mejora de esta carretera provincial había sido demandada de forma importante por los vecinos. Es una de las más importantes que la Diputación acomete en la provincia