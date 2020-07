Las diez fotos de Vigo que no te puedes perder si nos visitas

0

La Voz de Galicia

Vigo 24/07/2020

Imposible volver de París sin una foto con la torre Eiffel, o no darse un paseo en Barcelona ante la imponente Sagrada Familia. Las instantáneas con las que tienes que volver en el móvil si visitas a Vigo no son pocas. La ciudad, centrada más en la industria de automoción y la vinculada al mar, aún tiene muchos rincones por descubrir al turismo. Unido a sus temperaturas propias de las Rías Baixas y su posición logística para visitar Portugal o el resto de Galicia, la convierten en un destino ideal. Si eres de los que piensa lo mismo y cuentas con venir, te explicamos las fotos que no te pueden faltar.

Laberinto de setos de Castrelos

Siempre, siempre, siempre el parque de Castrelos es un lugar ideal para visitar. Bien sea la parte más boscosa, ideal para dar un paseo junto al río, la zona de parque infantil, de grandes dimensiones, las fuentes y los estanques de patos o bien la parte alta con el pazo y su entorno. En esa zona superior es donde nos podemos encontrar el jardín de setos en los que mayores y pequeños no se cansarán de correr. Si hay tiempo, en realidad toda la zona dispone de un montón de rincones maravillosos donde hacerse un selfi. El banco rodeado de enredaderas trepadoras, los escudos labrados en piedra, el pequeño bosque de bambú en la zona superior, los rosales esparcidos por el jardín... La mezcla de verde, piedra y cortezas adquiere tal belleza que es habitual que bodas, comuniones y otros eventos elijan este entorno para las sesiones de fotos.

Dinoseto

Entre bromas y selfis, este pequeño seto con forma de dinosaurio ha conseguido hacerse un hueco en Vigo y en todo un reclamo, con su propia tarima para sacar las fotos con mejor perspectiva. La historia del Dinoseto no deja de ser curiosa, su instalación en la zona de Rosalía de Castro provocó polémica y mucho movimiento en redes, finalmente la bola fue creciendo y se anunció su colocación en pleno centro de la ciudad. El éxito y las bromas lo encumbraron a la altura de icono de Vigo y acabó con su propio palco para fotos.

La calle de las ostras

Aunque su nombre oficial es Pescaderías todo el mundo la conoce como calle de las ostras. Es sin duda uno de los lugares más turísticos de la ciudad, enmarcado en el casco histórico y junto al emblemático mercado de A Pedra, donde hoy ya quedan lejos los tiempos de imitaciones y polémicas. Los trabajadores ocupan sus puestos vendiendo ostras, que luego se pueden degustar en cualquiera de los locales de la zona añadiendo el vino y los platos con los que redondear el menú. Sus expositores llenos de este apreciado manjar son dignos de más de una foto.

El Sireno

Controvertida en sus inicios, esta espectacular escultura nació con el objetivo de convertirse en un icono de Vigo. Es obra del escultor Francisco Leiro y fue instalada en 1991. La escultura descansa sobre dos columnas de granito negro pulido, por lo que tendrás que hacer maniobras si quieres hacer un buen selfi, o tomar distancias.

Las vistas de las Cíes desde Samil

Se miren por donde se miren las Cíes son un lugar para disfrutar y fotografiar. Incluso en la distancia. La playa más popular de Vigo, Samil, dispone de una panorámica impresionante sobre el conjunto insular. Un paseo kilométrico, el atardecer, el mar... todos los ingredientes para una sesión de fotos con la que triunfar en Instagram.

El olivo

El espacio es único no solo por tener el impresionante olivo, protagonista del escudo de la ciudad, si no por el mirador que ofrece sobre la Ría. Esta zona del paseo de Alfonso XII es digna de disfrutar con calma.

El ejemplar que está en la zona es descendiente de otros olivos históricos de la ciudad y existen varios «repuestos» preparados para el futuro.

Julio Verne

Es uno de los monumentos imprescindibles y está situado en pleno puerto de la ciudad, con lo que en el paseo se disfrutan también de las vistas de la zona. Se erigió en honor al escritor ya que este dedicó un capítulo a la zona, La Bahía de Vigo, en su libro 20.000 leguas de viaje submarino. El célebre autor incluso llegó a conocer la ciudad después de escribir sobre ella. En el centenario de su muerte la asociación de mujeres empresarias de Pontevedra encargó esta escultura en bronce al artista vigués José Molares. Está ubicada en el paseo de As Avenidas y la opción de tomar asiento junto a él es sencilla gracias a que se levanta sobre un pedestal de piedra.

Príncipe

Es la calle más comercial y sin duda una de las más transitadas, especialmente en Navidades cuando lo más destacado de la decoración y los millones de luces led se concentran en este espacio peatonal. El recorrido puede servir para tomarse algunas fotos delante del Museo del Marco, en otros tiempos una cárcel, y entrar, para observar escaparates y hacer compras, tomarse un gofre o un helado y acabar recorriendo el Casco Vello.

Paseo de los peces, Bouzas

El barrio de Bouzas merece una visita tanto para disfrutar de sus múltiples bares y tascas donde tomar un buen pescado o un marisco como por su alameda. Pero si lo que se busca es una foto para recordar, entonces toca dar una vuelta por el paseo de los peces. Será casi como caminar sobre el agua, porque el camino discurre sobre el dique que linda con el mar. Además de hacer foto puedes jugar a ver si eres capaz de identificar y distinguir todos los tipos de pescados y mariscos, ¿te animas?.

O Castro

Es uno de los grandes pulmones de la ciudad y también un estupendo mirador. Si las cuestas no son lo tuyo, mejor usa el Vitrasa, en su web te ofrecen las líneas que pasan desde tu ubicación. Dispone de multitud de rincones únicos y algunos de ellos emblemáticos. El mirador junto a las anclas o el estanque de la parte superior, en la zona de murallas, con el escudo de la ciudad son dignos de foto. Y si llevas niños que no aguantan mucho ensimismamiento con las vistas, hay dos zonas con parque infantil, una pista de patinaje, un área de circuito vial y un estanque con patos.