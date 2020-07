Las señales de Príncipe que indican por dónde caminar ya se ven

0

La Voz de Galicia Laura Amoeiro

23/07/2020 12:20 h

Hoy se han estrenado en la calle del Príncipe, unas marcas en forma de círculos rojos, que recomiendan que se mantenga la distancia de seguridad de 1,5 metros que entre las personas. Las mismas señales ya se podían ver, desde hace unos días, en el paseo de Samil. También las dos calles tienen regulado el sentido de circulación de los transeúntes a través de unas huellas de color verde claro. Estas indicaciones verdes se vieron por primera vez en Príncipe en el miércoles por la mañana y pocas de las personas que paseaban por la calle se percataban de su existencia. Los operarios del Concello pintaron esta noche las marcas rojas.

Pero a pesar de la incorporación de las señales de color rojo, sigue habiendo gente que no se fija en la señalización. «No somos nada cívicas porque, sinceramente, ni me había fijado», decía Rosa González, una señora que paseaba por la céntrica calle.

«Cuando empiece a haber más gente, se irán viendo menos», aseguraba Patricia Arruty, una joven que paseaba junto a una amiga por la calle de las compras. No obstante, tanto ella como su amiga se manifestaban de acuerdo con la señalización. La joven afirmaba: «Cuanta más gente las cumpla, mejor».

Otro transeúnte, Victoriano Carneiro, también mostraba su conformidad con las normas y decía: «A mí me parece bien todo lo que se haga para controlar el virus». Sin embargo, para él, la gente más joven es la que está pasando más del cumplimiento de las medidas en general, y considera que es la gente más mayor, la que más las respeta: «Los jóvenes tienen peligro cuando se juntan», explicaba.

Aunque existan opiniones favorables a la incorporación de las normas a la calle del Príncipe, algunas personas son más críticas, como Rosa González o su compañera, María Besteiro. La primera de ellas le quitaba importancia a la función de las normas en Príncipe y señalaba: «Yo creo que lo que más se tiene que controlar son las fiestas de los jóvenes, los botellones y a las personas que vienen en aviones del extranjero». Su amiga María, que a diferencia de Rosa se había fijado en las señales del suelo, decía: «Para mí, esto es gastar dinero en pintura» y añadía: «¿Tú ves a alguien que esté cumpliendo las normas?».

El panorama no ha cambiado mucho respecto ayer, cuando se incorporaron las huellas verdes que señalizan los dos carriles de circulación: muchos transeúntes respetan el sentido que indican las huellas, pero sigue habiendo una gran cantidad de personas que no siguen la recomendación. También los hay que afirman no haberse percatado, pese a que hoy también estén las marcas rojas.

Lo que todavía no se ve en la calle del Príncipe, son los espacios de paso para cambiar de dirección, ni los atajos para acceder a las tiendas que se localizan en el carril contrario.