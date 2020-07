El BNG decide no acudir a los actos del Día de Galicia en Vigo

0

Vigo 23/07/2020 17:43 h

Los jardines del Pazo de Castrelos acogen a las ocho de esta tarde los actos del Día de Galicia. La celebración contará con la ausencia de los representantes del BNG, que han decidido no asistir. La oficina de protocolo del Concello solo permite asistir a dos de los cuatro representantes nacionalistas que la formación había comunicado. La administración alega motivos de aforo para cumplir las medidas de prevención del coronavirus, no superando los 300 invitados. Sin embargo, para el BNG, esta ausencia no responde a motivos organizativos ni de seguridad. «Resulta palpabel que esta exclusión só pode deberse a unha visión sectaria e excluinte por parte do Goberno municipal, que de maneira insistente teima en confundir o seu partido coa propia institución municipal».

Los nacionalistas habían propuesto que asistieran el concejal Xabier Pérez Igrexas, el responsable local, Serafín Otero Fernández y las diputadas Carmela González y Alexandra Fernández. «O BNG non queremos pensar que, ademáis este comportamento teña a ver coa incomodidade do PSOE cos resultados das pasadas eleccións glegas, nas que a fronte nacionalsita nos convertemos en segunda forza a nivel provincial, despois de sumar case 32.000 votos e una suba de 17 puntos pocentuais na nosa cidade».

«Expresando o noso pesar polo talante excluinte e a súa permanente falla de consideración á pluralidade social, ideolóxica e política, consideramos que estas condicións non gardan o máis mínimo respeito institucional e fórzannos, infelizmente a non poder asistir», afirman en un comunicado.