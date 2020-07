La Xunta advierte de la posible paralización de las obras de la estación de autobuses

0

La Voz de Galicia La Voz

Vigo 22/07/2020 18:18 h

La conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, visitó las obras de la estación de autobuses del centro Vialia y mostró su preocupación porque el Gobierno de España no haya aprobado el cofinanciamiento de los accesos. La administración central se había comprometido a hacerlo en junio y el Consejo de Ministros tampoco lo ha aprobado esta semana. Sin esta asignación de recursos, el Concello no podrá empezar las obras de los accesos, que esperan desde marzo. Posiblemente los trabajos de la estación tendrán que pararse, al no cumplirse el cronograma que la Xunta había acordado con el Concello y el Ministerio de Fomento.

Ethel Vázquez aseguró que desde el Gobierno gallego no se encuentra explicación a esta situación, «que é gravemente prexudicial para os intereses e Vigo e para a reactivación económica». Por su parte, Abel Caballero afirmó que las tramitaciones se paralizaron debido al estado de alarma y acusó a Ethel Vázquez de «desfachatez y oportunismo político».

La futura estación que construye la Xunta contará con 30 dársenas y una capacidad para albergar 500 expediciones de autobuses diarias.