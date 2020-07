Príncipe estrena los carriles para peatones: «¡No me había fijado!»

0

La Voz de Galicia Laura Amoeiro

22/07/2020 13:13 h

Vigo ya tiene dos calles en las que la circulación de los peatones está regulada. Al paseo de Samil se ha sumado este miércoles la calle del Príncipe, donde pueden verse en el suelo unas huellas de color verde claro que indican por dónde deben caminar los transeúntes. Esther Cecchini, una joven viguesa que paseaba junto a una amiga por la céntrica calle esta mañana, observaba: «¡No me había fijado, si no las respetaría!». «Yo creo que se respetarán, pero cuando haya poca gente», añadía. Será difícil verlas cuando la vía esté abarrotada.

Las marcas del suelo de la céntrica calle no son como las de Samil: ni tan grandes, ni tan llamativas. En Samil hay huellas verdes que indican el sentido, pero en el medio del paseo también hay unos enormes círculos rojos que invitan a mantener la distancia de seguridad. Los caminantes y comerciantes del Príncipe lo notan. «Que hagan como hicieron en Samil, que pongan unos círculos rojos, porque yo las señales de aquí ni las vi; no llaman la atención», concluye Maryam Von Jess, dependienta de Intimissimi. «Estuve hace un rato fuera, tomándome un café en un banco y ni las vi», afirma. Ella cree que habrá personas que las respeten, pero «mucha gente pasará de hacerlo».

José Martín, que pasa por delante del comercio de Maryam, coincide con ella en que en Samil las señales son más visibles. Además, cree que «la pintura es muy pobre, debería de ser de un color más fosforito en lugar del verde claro con el que están pintadas». Confía en que los paseantes respeten las señales. También dos turistas madrileñas, Mireya Martínez y María López, consideran que «en rojo llamarían más la atención». La primera dice: «Veo a muchas personas que las están respetando, pero otras seguramente ni las ven».

«Yo me he fijado porque es mi camino habitual y esto es algo que no está en mi rutina, así que me llamaron la atención nada más llegar». Susana Pérez, de la tienda de ropa Mango, explica que cuando llegó a su puesto de trabajo la calle estaba completamente vacía, por lo que se dio cuenta de las marcas. No obstante, cree que los transeúntes no las ven, ni las respetarán si lo hacen.

Sobre las 11.15 horas, en Príncipe pueden distinguirse estos días dos lados: uno a pleno sol y otro con sombra. Este hecho incide, todavía más, en que las personas que pasan por la calle no respeten los sentidos establecidos. «Ahora mismo yo no fui por mi lado porque hacía mucho sol, si no, sí hubiese venido», señala Claudio Barreiro, que vive muy cerca de Príncipe. «Es curioso porque la gente tiende a ir a la sombra, el lado en el que da el sol no lo utiliza nadie», dice José Manuel Ucha, que reside en la calle Rosalía de Castro. No cree que la calle esté bien señalizada y considera que deberían cambiar el sistema. Además, añade: «Debíamos ser más civilizados y no lo somos».