Más responsabilidad social que control de la nueva realidad

La Voz de Galicia

19/07/2020 14:40 h

La transición a la nueva realidad entró en Vigo acompañada de una densa niebla que cubrió la ciudad hasta el aperitivo. El mercadillo de Bouzas implicó el primer tumulto de la jornada. Entre sutiles eslóganes de lencería, amplios muestrarios de zapatillas deportivas, se abrían paso pequeños pasillos que hacían de la mascarilla un potencial salvavidas. “La gente tiene que cumplir... si vienen a mi puesto sin ella no los atiendo”, presume Israel, un vendedor resuelto con muchas ferias por delante hasta septiembre. Siguiendo la costa se llega a las playas de Vigo, ombligo social de la ciudad en los meses de calor. Samil, por tamaño, se lleva la palma. Pasadas las 13 horas, con los primeros rayos filtrando la niebla, se respira normalidad.

En el paseo cumplen hasta los vendedores ambulantes. Todos menos uno que la usa para cubrirse la barbilla. Aplicando la matemática, es decir, contabilizando el tránsito dominical de 50 peatones, arroja una muestra reveladora. 41 cumplen la norma, nueve no. “En estos días previos de tanto calor casi todo el mundo respetaba, algunos no al estar sentados en la terrazo. Pero hoy, salvo algún despistado, todo el mundo la lleva”, lo explica Valeria desde su chiringuito de Samil. Basta un paseo por el paseo, de punta a punta, para darse cuenta que esa muestra se cumple en cada tramo. Es decir, una parte de la ciudadanía que ayer recorría el enclave, entre las 12.40 y las 14.00 horas, iba a la protección obligatoria. En el mismo tramo, durante el paseo, a no ser que vistieran de paisano, no se vio a ningún agente de la Policía Local. Por lo que nadie podía llamar la atención o multar a quienes se saltaban a la torera la nueva orden.

Ya a pie de playa, con el agua hasta los tobillos y sendas protecciones en sus rostros, pasean Maite y Ana. Evidencian que lo suyo no responde a una cuestión dominical, son asiduas del arenal: “Hasta hoy se puede decir que una gran mayoría respetaba la distancia, pero hoy vemos que el uso es generalizado. También es cierto que la mañana no es buena, y que por eso la playa no está llena”. Detrás, otros tres asiduos de Samil, van con paso ligero e igualmente protegidos. Son Ángel, Jesús y Vicente: “Hubo días en los que mucha menos gente que hoy se ponía la mascarilla, pero hoy un 95 % la llevan. También observamos que es más una cuestión de responsabilidad ciudadana que de presencia policial para aplicar la nueva orden”. A su alrededor, la gente aprovecha, pese al viento del norte, para refugiarse en ese oasis de las mascarillas que supone ponerse a remojo. Ya sea para charlar, jugar a las palas o nadar. El agua del mar ya es el último reducto libre de mascarillas. Los que no hablan, “por orden muy concreta del Ayuntamiento”, son los socorristas. Una pena, ellos sí son los que patean de la mañana a la noche las playas y conocen, aunque carecen de competencias, la realidad de esta nueva realidad avivada por la sucesión de rebrotes de covid-19 en España.