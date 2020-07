¿Dónde tomar una buena mariscada en Vigo?

0

La Voz de Galicia L. Míguez

15/07/2020 14:54 h

Si de algo puede presumir Vigo es de su gastronomía. Y de todos los platos típicos de los que se puede disfrutar, sin duda el marisco es el rey. Centollas de la ría pequeñas y jugosas conocidas como bruños, mejillones de las bateas que salpican la costa, almejas recogidas en los muchos arenales de la geografía de las Rías Baixas y percebes arrancados de las cortas rocosas son algunas de las delicias que se pueden disfrutar en la ciudad. ¿Pero cómo evitar que nos den gato por liebre?

Sin duda para eso nada como asesorarte con los expertos, el sector hostelero. Volcado en mimar a los turistas y locales, pueden explicar a cualquiera la procedencia de cada uno de los manjares, incluidos los que vienen de otros puntos como Irlanda o Francia, puesto que la honradez es marca de la casa.

Te contamos aquí algunos de los sitios imprescindibles de Vigo donde tomarse una mariscada digna de los paladares más exigentes. Y todo ello, claro, a precios ajustados.

Casa Vella, lugar privilegiado y buenas críticas

Más de treinta años de experiencia avalan a este local, en plena calle de las ostras en Vigo y cuyas buenas críticas lo han encumbrado como número uno en Tripadvisor por las buenas críticas de los comensales que buscan una mariscada en la ciudad. con aforo reducido tanto en el interior como en la terraza y muchas medidas de higiene, la calidad de sus comidas y la amabilidad del personal siguen siendo las claves del negocio.

Las parrilladas son producto estrella de la casa, que se preparan con mimo en el momento de servirlas y llevan navajas, berberchos o almejas de la ría. «Nuestra manera de trabajar siempre ha sido la misma, le explicamos a los clientes que el percebe, mejillón o almeja es de aquí, pero la centolla la hay de fuera y local y el precio no es el mismo claro. Puedes ser vendedora y no vendona, para mi vendona es la que tiene que sacarlo todo, lo malo y lo no tan bueno, y la primera es la que no engaña y explica todo», explica la segunda generación de la familia que lleva el local, en manos ahora de María y su marido Jose Antonio.

En la carta especifican la procedencia de sus mariscos y si hace falta su personal aclara las diferencias entre navaja y longueirón o entre los bruños y la centolla extranjera. Todo para que el cliente sepa y disfrute de lo que come, tanto el de fuera como el local, que acude a menudo atraído por el pescado fresco.

El plato estrella, la parrillada de marisco, incluye buey o centolla, langostinos, navajas y cigalas a la plancha, almejas a la marinera y berberechos y mejillones al vapor. Todo por unos 40 euros. Toda una delicia que urge tomarse por orden, empezando por lo caliente, para disfrutarla plenamente. En el caso de ser tres comensales también se añaden nécoras y si son cuatro, percebes.

«La verdad es que tenemos mucha menos gente pero, a diferencia de la época más dura de la crisis económica, quien viene come bien. Es raro el día que no haya una mariscada, que cocinamos y montamos al momento de pedirla. Después también puedes pedir por raciones o más seleccionado e incluso encargar con antelación. También tienen mucho éxito los arroces», añaden desde Casa Vella.

Contacto: Calle Pescaderías, 1. 986 433 121

Bar el Puerto: por separado y precio según mercado

Muchos aún recordarán sus mesas corridas en la zona de Arenal y sus pescados frescos. Hace ya cinco años que cambiaron de ubicación pero siguen apostando por el mejor marisco y los peces recién cogidos. Silverio Riveiro asegura que todo es local: «Aquí se pide por separado, por raciones de cada cosa. Tenemos volandeira, navaja, nécora, cigala o centollo cuando no está en veda. La cigala es de Irlanda y no tenemos problema en decirlo, está muy buena. Ojalá pudiéramos poner de aquí. Lo demás es de la ría y por eso los precios varían según cómo vayan ese día en el mercado, hay veces que las nécoras las cogemos a 35 euros y otras a 45». Sus platos de navajas a la plancha o centollas llenan los perfiles de Instagram o Tripadvisor de no pocos comensales locales y foráneos.

«Ahora mismo tenemos el aforo al 70% por el covid y hasta nos sobra, otros años teníamos muchísima gente, de aquí y extranjeros.El pescado fresco es otro de nuestros fuertes», comentan desde este histórico local de la ciudad.

Contacto: República Argentina, 15. 986 222 044

Rías Baixas 2: mariscada de foto y tradición desde los 60

¿Quién no ha oído hablar más de una vez de una mariscada en el Rías Baixas? Los fundadores impulsaron este negocio allá por los años 60 y se hicieron un nombre a base de mariscadas. Ahora, la siguiente generación sigue la estela: los hijos se han hecho cargo por separado de los dos locales que comparten nombre y buena fama.

En el caso del Rías Baixas 2, Daniel Fandiño asegura que el plato estrella es la mariscada para dos personas. No le falta de anda, un buey o centolla según la día y los periodos de veda, cuatro nécoras, seis cigalas, seis langostinos, almejas a la marinera, mejillones, berberechos y gambas a la plancha. Todo un abanico de posibilidades por 37,50. «Si se la toma una pareja lo normal es que con vino y postre ya no necesite nada más. También tenemos volanderia, navajas, langostinos y otros platos por separado y arroces de todo tipo, el que más triunfa es el de bogavante», recuerdan en el local, que cumplio 30 años el pasado mes de febrero.

Como todos, ha tenido que adaptar el espacio a las medidas por el coronavirus y sufre ahora mismo la bajada de gente en una época en la que los llenos solían ser lo habitual.

Casa Nisio: el arroz con bogavante, la estrella

Desde los años 50 este local ya daba de comer a los trabajadores de la cercana Vulcano y se usaba también como tienda. Desde hace treinta años la siguiente generación se hizo cargo y Estrella Márquez y Lino Núñez, hija y yerno del fundador, tomaron los mandos y lo enfocaron más a la gastronomía.

Volcados en dar de comer a viguese y visitantes, aseguran que trabajan soo marsicos de la ría y ofrecen centolla, camarón, percebe, nécora y navaja, aunque si por algo son conocidos es por sus arroces de marisco y sus pescados frescos de la ría. «El arroz de bogavante, los fideos con almejas y las cocochas de merluza al pil pil son los platos estrellas, aunque también servimos muchos calamares encebollados en su tinta», explican desde Casa Nisio, donde ya trabaja una tercera generación de la familia.

Por sus instalaciones han pasado artistas, futbolistas y más de un famoso aunque su mayor publicidad es el boca a boca.

Contacto: Rúa Santa Tegra, 42. 986 373 106

Y mucho más

Claro que estos no son los únicos lugares donde disfrutar de una mariscada en Vigo, en plena calle de las ostras están también Bogavante Restaurante o el conocido O Portón, donde comerse algunos de los manjares de la ría es una obligació en caso de visitarlos.

Para los paladares más exigentes y en pleno Casco Vello la ciudad ofrece El Mosquito, un local distinguido en el que los mariscos, por separado, son seleccionados y pueden presumir de haber sido visitados por decenas de rostros famosos. Navajas de Aldán, berberechos de Noia, centollas de la Ría o percebes gallegos son algunas de las propuestas de su carta. Abiertos desde 1939, sin duda los bolsillos más acomodados disfrutarán de sus manjares.

Sin marcharse muy lejos del centro los comensales ansiosos por probar el marisco de la tierra tienen también a su disposición el Rías Baixas 1, aquí sus parrilladas de marisco continúan la estela familiar en un entorno renovado y muy cerca de la zona portuaria.

La marisquería del céntrico hotel Bahía, en pleno puerto de Vigo o el Timón Playa son algunas de las otras opciones que ofrece la ciudad, llena de alternativas gastronómicas.