El Concello perdona la tasa de la basura a los negocios que cerraron durante la pandemia

La Voz de Galicia

Vigo / La Voz 06/07/2020 18:31 h

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, anunció esta mañana una medida para ayudar al pequeño y mediano comercio a soportar la situación económica derivada de la crisis sanitaria generada por el covid-19. El regidor avanzó que el Concello llevará a cabo una exención de impuestos que afectará a la tasa de recogida de basura.«Quiero notificar a autónomos, pequeños y medianos comercios y bares, cafeterías y restaurantes, que tomé la decisión de que no se va a cobrar la tasa de basura correspondiente a los 99 días que duró el estado de alarma, por lo tanto, los propietarios de esos negocios no van a pagar la tasa », insistió añadiendo que quería «transmitir a la economía de Vigo, que mientras yo sea alcalde, el Concello siempre está de su lado». Por otra parte aclaró que los que sí abrieron, sí pagarán el impuesto «como es natural». A los que están exentos esa cantidad ya irá descontada en el recibo, según explicó. El recibo les llegará en menos de un mes y se puede abonar hasta el 5 de octubre. Además recordó que «somos el único ayuntamiento de Galicia que todavía no les cobró ningún impuesto».