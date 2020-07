Juzgan a un joven y a su madre por retener un mes en casa a la novia adolescente de él

0

La Voz de Galicia

Vigo 03/07/2020

La Audiencia en Vigo celebrará el lunes un juicio por detención ilegal de un individuo a su novia menor de edad durante un mes en la casa de él en febrero del 2017. La madre del sospechoso, el cual tiene cierta enajenación mental, también se sentará en el banquillo por tolerar la retención de la adolescente.

El Ministerio Público solicita cuatro años de prisión para el acusado de retener contra su voluntad durante un mes a su pareja en una vivienda de una barriada situada en el partido judicial de Vigo. Además, la Fiscalía demanda siete años de cárcel para la madre del sospechoso, que también residía en la casa.

«La dejaron salir solo la primera semana, pero siempre acompañada de su novio, no permitiéndole después más salidas y no dejándole hablar por teléfono con su familia si no era en presencia de ellos para evitar que comentara lo que le estaba pasando», relata el Ministerio Público.

En el caso del acusado, el fiscal tiene en cuenta la eximente incompleta de enajenación mental.

El juicio se celebrará en la quinta sección de la Audiencia de Pontevedra, con sede en Vigo.