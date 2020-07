La Universidad de Vigo impartirá clases totalmente presenciales en 10 grados y 24 másteres

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Laura Amoeiro

01-07-2020 01/07/2020 18:16 h

Una decena de grados y 24 másteres comenzarán a impartirse el próximo curso en la Universidad de Vigo de forma totalmente presencial, mientras que otras 20 titulaciones serán parcialmente presenciales y las 23 restantes en modalidad mixta, que combina la asistencia a algunas clases con actividades online. La institución académica es la primera de Galicia que hace públicos sus calendarios con motivo de las restricciones derivadas de la pandemia del covid-19. «Debemos sentirnos orgullosos por esta oferta cun alto grao de presencialidade, se se compara con outras universidades», señaló el rector vigués, Manuel Reigosa, que agradeció el esfuerzo realizado para acondicionar las instalaciones y la carga de trabajo del personal «a favor do alumnado e da Universidade».

En el campus de Vigo, la docencia íntegramente presencial será en seis grados: Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios; Comercio; Enxeñaría en Tecnoloxías da Telecomunicación, en castellano/gallego y en inglés; y Enxeñaría da Enerxía e Enxeñaría dos Recursos Mineiros. En el de Pontevedra, los grados serán: Belas Artes, Enxeñaría Forestal y Dirección e Xestión Pública; y en Ourense, comenzán con Enxeñaría Agraria. Estos 10 grados suponen el 19 % de la oferta formativa en La Universidad viguesa. De los 24 másteres con clases presenciales, dos se impartirán en Ourense, cinco en Pontevedra y 17 en Vigo; suponen el 40 % de la oferta total.

En cuanto a los 20 grados que comezarán a impartirse de forma parcialmente presencial (únicamente para algunos grupos de algunas materias, algunos cursos, talleres o prácticas clínicas), serán en las facultades de Ciencias, Historia, Ciencias Empresarias e Turismo, Ciencias da Educación e do Traballo y en la Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo, en lo que corresponde al campus de Ourense; en las facultades de Ciencias Sociais e da Comunicación, Fisioterapia y la Escola de Enfermaría en Pontevedra; y en Filoloxía e Tradución, Bioloxía, Química y en la Escola de Enfermaría do Meixoeiro en el campus vigués. La oferta se completa con otros 23 títulos de grado en lo que habrá docencia mixta.

El consello de goberno de la UVigo celebrado hoy acordó trasladar a los centros dos propuestas de calendario para el próximo curso, con la finalidad de que opten por la que mejor se ajuste a sus necesidades. A la propuesta ya aprobada el pasado 13 de junio, que fijaba el inicio de la actividad académica el 21 de septiembre y su finalización el 11 de junio de 2021, los centros podrán optar por la alternativa formulada por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariais, que contempla un primer cuatrimestre el 21 de septiembre al 5 de febrero de 2021 y un segundo del 8 de febrero al 18 de junio. El rector defendió la conveniencia de tener un único calendario para a toda la Universidad.

En el consello de goberno se aprobó también el reglamento de personal del investigador visitante, del cual carecía la institución académica. Esta medida permitirá regular la llegada del personal nacional o internacional procedente de cualquier entidad de investigación pública o privada que pretenda realizar una estadía asociada a una actividad investigadora en la universidad. En el consejo también se trató la aprobación de la cuenta de liquidación del presupuesto de ejercicio de 2019 para su trámite al Consello Social y la ampliación del acuerdo que contempla posponer las prácticas externas para las titulaciones que habilitan para profesión regulada (Educación, Abogacía, Fisioterapia, Ingenierías...) hasta octubre, o diciembre si fuera necesario, a todas las titulaciones.