«Buscan que en 10 ou 15 anos o valor do chan destas casas se deprecie»

La Voz de Galicia J.R.

vigo / la voz 27/06/2020 11:30 h

Eduardo Díaz planeó con su pareja una vida en común en Vigo, pero a escasos tres metros del mojón enterrado en maleza que marca la frontera con Gondomar. «Empezamos este proxecto no ano 2000 para que foxe a nosa vida, para criar os nosos fillos, para facer desta casa o noso fogar». Eduardo y su pareja solicitaron licencia de obra al Concello, «e facilitouna sempre que foran 2.000 metros, e nós tíñamolos». Ahora, el mismo Vigo quiere apagar el calor de su hogar reconvirtiendo su suelo en urbanizable industrial.

«O Concello quere máis chan industrial e non nos negamos a ese crecemento, pero si rexeitamos que 50 veciños, ou mellor dito, 50 familias cos seus fillos queden sen vivendas». Eduardo añade, a la puerta de su casa, que por mucho dinero que ofrezcan, nunca llega, por no decir que el frente que plantean no va, ni mucho menos, por ahí: «Non se trata de cartos, iso que quede claro. O que si ten un prisma económico é a intención que esconden estes proxectos. Buscan que nun plazo de 10 ou 15 anos o valor do chan destas casas se deprecie. Ese tipo de chan non permite dar novas licenzas para vivendas, non pemite facer reparacións para, por exemplo, cambiar o tellado se o precisa ou facer ampliacións se iso é que desexo. Algo que hoxe si podería facer; dentro duns anos, non».

El sentir generalizado en la parroquia es que algunos vecinos afectados, por no litigar, venderán. Otros, la mayoría, ya se han organizado bajo el paraguas de una plataforma que defenderá sus intereses y propiedades bajo un frente común. Es el caso Ana, que ayer veía pasar la mañana en compañía de su amiga Pili, que hace, muy resuelta, de portavoz: «Su marido ya está en la platoforma igual que otros muchos vecinos. No les afecta la propiedad, pero sí les llega hasta la puerta todo este suelo industrial. En vez de vecinos con niños, ahora tendrán operarios, vehículos pesados y polvo. Nada de todo eso figuraba en los planes de esta gente a medida que compraban o hacían sus casas».