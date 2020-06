Vigo encadena cuatro días sin nuevos casos por primera vez en la epidemia

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Ángel Paniagua

Vigo / la voz 24/06/2020 18:26 h

El área sanitaria de Vigo no ha registrado ni un solo caso nuevo de coronavirus en los últimos cuatro días. Es la primera vez que durante cuatro días no se reporta ni un solo caso nuevo de covid-19 desde que comenzó la epidemia. El balance oficial del Sergas contabiliza todo tipo de pruebas y por eso, aunque no lleguen casos nuevos a los hospitales, se registran nuevos pacientes con frecuencia. El último día en que se contabilizaron casos nuevos fue el viernes, cuando se sumaron cinco.

En este momento, hay 135 personas con la infección en fase activa. De ellas, solo una está ingresada y permanece en una habitación del Hospital Álvaro Cunqueiro. Las otras 134 están en aislamiento en sus casas. Ya no queda ningún infectado en las residencias de mayores o discapacitados.El 2 de junio las ucis de la ciudad dejaron de tener pacientes ingresados con covid-19.

Desde que se detectó el primer caso en el área de Vigo, el 4 de marzo, ya se han contabilizado 2.320, según el parte que el Sergas hizo público este miércoles a mediodía, actualizado con datos de la noche anterior. En el área de Vigo han fallecido 135 personas con la infección por coronavirus confirmada, bien en los hospitales, bien en las residencias de ancianos. El último fallecimiento se notificó el 10 de junio.

En toda Galicia hay 331 casos de covid-19 en fase activa. Vigo es el área que tiene más. La siguiente es A Coruña con 108. En la comunidad solo hay cuatro personas ingresadas en hospitales del Servizo Galego de Saúde. Desde que comenzó la crisis sanitaria han fallecido 619 personas con esta infección.