Caballero permite comer sándwiches en las playas

La Voz de Galicia Alejandro Martínez

Vigo 25/06/2020 20:07 h

Los bañistas podrán comer sándwiches en las playas. Los padres y madres les podrán dar la merienda a sus hijos en los arenales. El alcalde anunció la semana pasada la prohibición de las comidas en las playas, pero hoy se ha visto a obligado a matizar, aclarar o rectificar una medida que sembró una enorme polémica. «Claro que se puede tomar un sandwich, una cocacola o agua en la playa», ha aseverado esta mañana. La prohibición de comer se refiere especialmente a las excursiones numerosas que llegan en autobús para pasar un día de playa y que organizan comidas en la zona verde. Esas son los encuentros que el gobierno municipal quiere evitar como medida de prevención del coronavirus. Se pide a los ciudadanos que eviten comer en la zona verde de Samil para favorecer la rotación en estos espaicos. Y quien lo haga en la arena deberá hacerlo con todas las precauciones. «Por razones de higiene, recomendamos cuidado también y no dejar las migas tiradas», afirma Caballero.

Lo que no tiene discusión para el gobierno municipal es que no se debe fumar en las playas. «Las colillas sí son factores de un eventual contagio», señala el alcalde vigués. Por el momento se trata de una recomendación, puesto que la administración local no tiene capacidad legal para prohibir que se fume en las playas, al no haber una ordenanza aprobada para tal efecto. El alcalde estima que podrá ser debatida en el pleno a lo largo de esta temporada de verano. Lo que sí puede vigilar la Policía Local es el cumplimiento de la distancia social, para el Concello ha tomado medidas como la parcelación de los arenales de Samil y O Vao y el establecimiento de direcciones únicas de circulación en los paseos marítimos.