Falece Manuel Villares, pai do historiador e autor da «Historia de Galicia» Ramón Villares

En «Galicia. Una nación entre dos mundos» o historiador destaca a súa dobre vertente europea e americana

Catedrático de Historia Contemporánea da Universidade de Santiago e presidente do Consello da Cultura Galega entre o 2006 e o 2018, Ramón Villares (Xermade, Lugo, 1951) é un dos intelectuais galegos máis relevantes. Acaba de publicar Galicia. Una nación entre dos mundos (Pasado & Presente), un libro co que pretende «explicar o que é Galicia, axudar a entendela e a que sexa comprendida».

-Galicia está presa de moitos estereotipos, dalgúns clixés negativos, que felizmente se foron superando, pero non deixamos de ser vistos coma un pobo que está alá na Fisterra, nunha esquina verde, que non se sabe se sobe ou se baixa. Eses estereotipos son froito da preguiza. No libro preséntase unha imaxe de Galicia distinta, a dun pobo europeo e americano ao mesmo tempo por distintas razóns e en distintas épocas, de aí o título.

