Las playas de Samil y O Vao se cuadricularán con un aforo máximo de 15.000 bañistas

La Voz de Galicia E. V. Pita

Vigo 23/05/2020 13:49 h

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha presentado hoy un sistema de cintas plásticas rojas extensibles con rodillo para cuadricular la arena y marcar la distancia social de los bañistas en la zona de las playas de Samil y O Vao.

El aforo conjunto de ambos arenales de Vigo queda reducido a 15.000 personas en hora punta.

En cada cuadrícula instalada podrán tomar el sol seis bañistas separados 2 metros entre sí y cada toalla o bien

una familia de ocho personas que convivan juntos.

Además los bañistas no podrán hacer comidas multitudinarias en la zona verde donde antes estaban los bancos de piedra o orque serán retirados. Solo se permite hacer picnic con bocadillos para que haya mayor rotación de usuarios. No hay límite horario para estar en la playa. La vigilancia de las medidas de prevención del Covid queda con policías, socorristas, y la propio control social entre bañistas. En caso de estar el aforo completo los propios usuarios se darán cuenta de que no hay plazas disponibles.

El sistema de cintas rojas será colocado cada día a las 9.00 horas a partir del 15 de junio cuando empieza oficialmente la temporada de verano y se retirará por la noche cuando las excavadoras municipales limpian la playa.

Los bañistas tendrán que desplazarse por una senda blanca hasta la orilla, dónde está permitido jugar, o a la salida del recinto.

Además, el paseo marítimo tendrá un circuito para que las caminantes circulen por su derecha o por su izquierda en función del sentido en el que anden.

Las piscinas este año estarán cerradas y habrá una zona de la playa reservada para discapacitados. También se prohibirá fumar.