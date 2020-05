Vigo se pone la mascarilla

0

La Voz de Galicia Alejandro Martínez

Vigo 21/05/2020 14:39 h

Vigo cumple. El primer día en el que el uso de las mascarillas es obligatorio en la vía pública, la inmensa mayoría de los ciudadanos han salido a la calle con este elemento de protección. Los ciudadanos están de acuerdo con que se extienda su uso para evitar la propagación del coronavirus. Muchos se han lanzado a comprarlas a las farmacias una vez finalizados los problemas de abastecimiento, aunque ya se pueden comprar en los supermercados u otros establecimientos.

«Me parece una idea estupenda, esto ya lo teníamos que haber hecho desde el principio», afirma María José González, vecina del Calvario. Reconoce que son incómodas. «Se me empañan las gafas, pero hay que aguantarse, todo fácil no puede ser en la vida», manifestaba esta mañana mientras se abanicaba cuando hacía cola para entrar en un banco de la peatonal. Purificación Moreira se quitó la mascarilla y la cambió por una pantalla de protección para ir más cómoda. «Me puse roja como un tomate y me empecé a marear», afirma.

La adquisición de las mascarillas va a suponer un gasto más para la economía de los ciudadanos, por eso muchas personas abogan porque sea un artículo subvencionado. «Con lo que está pasando deberían de darlas porque además sirven a un solo uso y hay que seguir comprándolas», dice Pasión Moreno. La mascarilla que lleva la compró en una peluquería y donde acude a comprar el pienso de su perro también le regalaron una.

Muy pocas personas no llevaban puesta la mascarillas esta mañana en el centro de Vigo. Algunas de ellas que accedieron a hablar para La Voz reconocieron que la llevaban consigo pero no puesta porque podían mantener la distancia social de más de dos metros. «Me parece muy buena idea. La tengo pero no la llevo puesta porque no estamos en un ambiente muy saturado. A la larga es un poco incómodo pero es por el bien de todos», comentaba esta mañana Daniel Sánchez en la peatonal del Calvario.

Los agentes de la Policía Local han atendido esta mañana numerosas consultas que, a pie de calle, les han formulado los ciudadanos. La gente se interesó por saber si se ponen multas por no llevarlas o si sirven las máscaras de protección.