El Museo do Mar y Salinae, primeros centros expositivos abiertos en Vigo

La Voz de Galicia Begoña R. Sotelino

19/05/2020 19:23 h

Tras dos meses de cierre por imperativo sanitario, en Vigo abrieron esta mañana los dos primeros centros museísticos que se incorporan al desconfinamiento: el Museo do Mar y el espacio arqueológico Salinae, ambos dependientes de la Xunta de Galicia. Los primeros visitantes que se acercaron ayer hasta el primero se encontraron, para empezar, con mamparas de protección en el mostrador de recepción y marcas de separación para esperar en la fila al comprar las entradas. En los dos, en todos los baños se han instalado dispensadores de hidrogel y los ascensores quedan solo para uso de personas con movilidad reducida. La directora de sendas instalaciones, Marta Lucio, explica que el circuito del Museo do Mar «sigue siendo el mismo, porque ya estaba marcado, excepto que ahora en vez de salir por donde entraban, lo harán por la parte de fuera, tras llegar al final del segundo edificio, donde empieza el acuario. Antes había la posibilidad de regresar por dentro. Ahora, no». Por lo demás, la tienda está abierta pero acotada, se puede comprar sin tocar los objetos, ni los de allí ni las piezas museísticas, como por otra parte establecía ya el protocolo del museo, pero ahora con mayor motivo».

El aforo permitido es de un 30 % sobre los 250 de capacidad que tiene dentro de las dos naves, y en el acuario es de 30, lo que lo deja actualmente en 8 o 9 personas. «Si hay más, esperarán turno pero no se quedarán sin verlo, explica.

Lo bueno es que las dimensiones del Museo do Mar permiten recorrerlo sin agobios y las mascarillas no serán obligatorias mientras no lo diga el Gobierno. Se permiten las unidades familiares o en compañía, pero no visitas guiadas de grupos ni de colegios. Lucio añade que el bar aún no está abierto y esperan poder abrirlo en el mes de julio, con menos número de mesas tanto dentro como en la terraza. «En este momento está pendiente su adjudicación», aclara. La directora añade que han reforzado los turnos de limpieza y anima a los visitantes a acudir, sin miedo, pero guardando la cautela necesaria. Marta Lucio siguió acudiendo a las instalaciones durante toda la cuarentena junto a dos secciones que obligatoriamente no podían dejar de hacerlo: «mantenimiento y los acuaristas, ya que tenemos especies vivas que hay que atender siempre». Tanto el Museo do Mar como el centro arqueológico Salinae, construido sobre las salinas romanas halladas en el centro de Vigo, siguen hasta el 15 de junio con el horario habitual de invierno. El Museo do Mar cobra entrada y Salinae es gratis.