La pandemia se extiende por dos centros de mayores más del área de Vigo

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia C. Punzón

Vigo 11/05/2020 16:54 h

La semana arranca en la incidencia del coronavirus en Vigo con el dato positivo de cumplirse cinco días ya sin fallecimientos en el área sanitaria, situación inédita desde que se desató la pandemia. La contención del virus en las residencias de mayores y discapacitados ha contribuido a frenar dicha escalada, ya que de hecho no hay ninguna muerte por covid-19 en el interior de dichos centros desde el 30 de abril. Se desconoce si alguno de sus usuarios ha perdido la vida mientras era tratado en algún centro hospitalario, ya que la Xunta ya no informa sobre el particular. El número de fallecidos se ha estabilizado en el área viguesa en 132.

Pero pese a esa situación de control, el coronavirus ha hecho presencia en dos centros de mayores más, con lo que son ahora catorce los afectados, incluidos los de discapacitados. En el balance de hoy surge de nuevo con un caso entre sus residentes el centro Bellavista Care de Priegue, Nigrán, que ya había tenido uno anterior hasta el 14 de abril cuando fue diagnosticada su alta médica. Desde entonces no había vuelto a surgir ningún positivo ni entre sus usuarios ni entre sus trabajadores, según los datos aportados cada día por el Sergas y la Consellería de Política Social.

Al nuevo caso de Nigrán, se suma otro consignado el domingo en la residencia Santa Ana de Ponteareas, centro de iniciativa pública gestionado por el Ayuntamiento para mayores válidos. Son ahora ocho las residencias del área de Vigo que cuentan con positivo en coronavirus entre sus residentes y once los que tienen a parte de sus plantillas afectadas. La suma de los dos colectivos da 224 casos de contagio activos y 66 muertes, a las que se añaden las registradas en hospitales desde el 9 de abril, fecha en la que la Xunta ha dejado de especificar la procedencia de alguna de las residencias de los fallecidos de ese grupo en hospitales.

Como el número de residencias afectadas, también se ha incrementado en la última jornada el número de personas afectadas por el virus en Vigo que requieren de hospitalización al pasar de 33 a 37, de los que ocho están siendo atendidos en las uci de los tres hospitales de referencia. El número de pacientes que siguen la evolución de su infección en su domicilio llega a 692, 32 más que el domingo.