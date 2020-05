Los procuradores de Vigo piden refuerzos en los tribunales en agosto para evitar el colapso judicial

0

La Voz de Galicia E. V. Pita

Vigo 06/05/2020 11:02 h

Los procuradores de Vigo proponen reactivar de inmediato la actividad judicial en pleno para acabar con el atasco de asuntos sin resolver que se acumulan en los juzgados: 20.083 asuntos judiciales pendientes en Vigo. Temen que la situación se desborde en las vacaciones de agosto y proponen reforzar la plantilla de los tribunales ese mes para evitar el colapso.

Los profesionales vigueses calculan que, durante marzo y abril, con la actividad judicial casi totalmente paralizada, dejaron de tramitarse unos 12.000 escritos judiciales en Vigo, lo que supone una caída del 76% respecto a hace un año.

Los procuradores proponen ampliar la capacidad del sistema informático Lexnet y habilitar los colegios de procuradores como receptores de las copias de las demandas para evitar los desplazamientos de profesionales. Otra posibilidad es prescindir del poder «apud acta», que autoriza a los procuradores a actuar en nombre de su cliente y que debe ser otorgado físicamente, hasta el momento en el que sea imprescindible la presencia física de los no profesionales en los juzgados.

Estos expertos jurídicos proponen además que los plazos se inicien en el momento de traslado de documentación entre los procuradores de las partes.

Ante la habilitación del mes de agosto como uno más para la actividad judicial, el Colegio de Procuradores de Vigo reclama la dotación de personal de sustitución para permitir que el período sea realmente hábil y sirva para agilizar la gestión de asuntos en los juzgados.

«Si no se sustituye a los profesionales de la administración de Justicia y demás funcionarios que estén de vacaciones en agosto, los escritos, demandas y recursos seguirán llegando a las mesas de los juzgados sin que esté allí presente quien debe gestionarlos y resolverlos. Así no se agilizará nada, sino que el atasco continuará creciendo y no recuperaremos el tiempo y actividad perdida durante el confinamiento», explica José Antonio Fandiño, decano del Colegio de Procuradores de Vigo.

La junta de gobierno del Colegio de Procuradores de Vigo ha aprobado esta semana por unanimidad una propuesta de medidas procesales adicionales a las indicadas por las autoridades sanitarias para retomar la actividad reduciendo el contacto físico de los profesionales en las sedes judiciales.