Arde un vehículo estacionado en Valadares

Vigo 04/05/2020 16:01 h

A las 3.30 horas de la madrugada de hoy, en la carretera de O Portal, en la parroquia de Valadares, se produjo el incendio de un vehículo aparcado. Una llamada al 092 movilizó a la Policía Local y a los bomberos, que se desplazaron hasta el lugar. A la llegada de la patrulla, los agentes comprobaron que había un turismo incendiado y que las llamas estaban afectando a una vivienda colintande.

Fue necesaria la intervención de una dotación de bomberos para extinguir el incendio. Una vez sofocadas las llamas, se contactó con el propietario, I. S. I, de Vigo y 35 años de edad, que manifestó que había dejado su vehículo estacionado en este lugar media hora antes y desconocía el motivo por el cual se le pudo haber incendiado.

Las llamas provocaron daños en el inmueble cercano al lugar del turismo, tales como parte de la pared de piedra carbonizada y otra parte con el revestimiento de pintura levantada, persianas de las ventanas afectadas y canelón del tejado de la recogida de aguas pluviales totalmente calcinado.

La unidad contactó con la propietaria,M. A. V, con D, de Vigo y 74 años de edad, que fue informada de los pasos a seguir para poder reclamar los daños ocasionado a su vivienda.

Por otro lado, durante el fin se semana se produjó un incendio en una vivienda del centro de la ciudad. Parece ser que en este caso prendió el aceite de una tartera, si bien por suerte, no llegó a propagarse el fuego a ningún otro mueble de la estancia. El morador, A. B. C, de Vigo y 34 años de edad, fue trasladado al Hospital Alvaro Cunqueiro por protocolo, aunque no se le apreciaban daños de gravedad.