La Xunta devuelve a Vigo el borrador del Plan Xeral para corregir sus «deficiencias»

La Voz de Galicia

Vigo / La Voz 28/04/2020 19:16 h

La Xunta enfría las expectativas del Concello de Vigo. Este tendrá que corregir una serie de deficiencias en el borrador del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) si quiere que la Administración autonómica lo somenta a dictamen e inicie su tramitación. Así se lo ha expuesto por carta al gobierno local la Dirección Xeral de Calidade Ambiental. Aunque el documento urbanístico se adapta "en líñas xerais" a la Lei do Solo de Galicia, detallan los errores que habrán de subsanarse.

En primer lugar, y en relación a la memoria justificativa del Plan, la Xunta indica que "non se identifican nin xustifican as afeccións derivadas da normativa sectorial queinciden no ámbito do termo municipal en materia de montes". Asimismo, el borrador "non lles asigna intensidade unívoca aos ámbitos delimitados de solo urbano non consolidado, nin aos sectores delimitados en solo urbanizable".

Respecto a las reservas mínimas de suelo exigidas para sistemas generales, "non se achegan os seguintes datos, precisos para unha correcta comprobación: cálculo da capacidade residencial conforme ao artigo 67 do RLSG". La Dirección Xeral dice que se echan en falta la edificabilidad en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable y la justificación de la consolidación de los distintos núcleos rurales delimitados , de acuerdo con el artículo 35 (67.5) de la Lei do Solo.

En cuanto al análisis del modelo de asentamiento poblacional, la Xunta advierte que en las fichas "non se sinalan as parcelas edificables nin as edificadas de xeito que poida comprobarse o grao de consolidación esixido polo artigo 35 da LSG" y que tampoco se indican "as características das redes de servizos existentes no núcleo, nin se analiza o estado das redes e instalacións en relación coas necesidades actuais e das medidas procedentes para atender as necesidades que deriven do plan (artigo 138.2.b.8 RLSG).En los planos de información "non se indica o carácter público ou privado dos equipamentos e espazos libres e zonas verdes existentes; y en los planos de ordenación, "nalgúns casos establécense aliñacións e noutros non".

Los reparos continúan con la documentación gráfica. Faltaría un plano de información y, además, "en ningunha das series de planos de ordenación se identifican os ámbitos de solo urbano non consolidado, en relación coa listaxe incluida na Memoria Xustificativa". También señalan que, respecto a los planos 1/2000 de ordenación del suelo urbano consolidado, "deben incluír o trazado de toda a rede viaria e do viario de conexión co sistema xeral de infraestruturas de comunicacións". Algunos viales establecerían alineaciones y otros no. Igualmente, los planos de ordenación del suelo urbano consolidado deben diferenciar el trazado de las redes de servicios existentes de las que se proponen, así como las conexiones previstas con el sistema general de infraestructuras de redes de servicios.

El cuarto punto de las correcciones que reclama la Xunta al Ayuntamiento vigués tiene que ver con la documentación gráfica en soporte digital editable compatible con los sistemas de información geográfica (SIX): "Non se achegan a totalidade das redes de servizos existentes, información necesaria para verificar a clasificación de solo urbano".

Por todo ello, la Xunta entiende que el borrador del Plan Xeral "non se axusta ao contido mínimo do artigo 145 do RLSG, polo que é preciso que se complete para poder sometelo á consulta do órgano competente en materia de urbanismo".