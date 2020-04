Solos con más de 90 años, y tan panchos

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia alejandra pascual

vigo / la voz 26/04/2020 07:00 h

Los 43 días que España lleva encerrada en casa le han servido a muchos ciudadanos para pensar que su suerte no podría ser peor. Niños, adolescentes y univeritarios sin clases, adultos en la cuerda floja laboral, cuando no en el paro, toda una generación de personas mayores especialmente vulnerable ante el dichoso virus... Este último sector poblacional se ha empezado a cuidar entre algodones. Los ancianos permanecen recluidos en residencias, al abrigo de sus familias o solos, pero socorridos en mayor o menor medida por cientos de iniciativas solidarias o servicios municipales y autonómicos. Paulina Suárez, Josefa Radío y Manuel Cabano son parte de la excepción. Encarnan a una generación de superabuelos. Los tres superan los 90 años y están pasando solos el confinamiento. Llevan mes y medio encerrados pero con una actitud envidiable, tremendamente positiva. Los tres, además, en que llevan tiempo sin recibir visitas de familiares o amigos. «No quiero que se expongan a contagios por venir a visitarme», explica humildemente Josefa Radío Palazzo, la mayor con 96 años.

Manuel Cabano, de 92, vive en el centro de Vigo. Es la alegría de la calle Vázquez Varela. Lo conocen sus vecinos de enfrente, los que viven en su propio edificio, los de más arriba y los de más abajo. Desde que se instauraron los aplausos sanitarios a las 20.00 horas, este abuelo se asoma a la ventana para deleitar y amenizar la cuarentena a la vecindad de esta zona con sus conciertos de clarinete. «Empecé por hacer una gracia y al final los vecinos me decían: ‘¡Cabano, Cabano, asómate un rato!’», dice agradecido. «Fui músico en la banda municipal de Celanova y de joven estuve dos años ejerciendo en Madrid, siempre tocando este instrumento», relata por el telefonillo. Reconoce que no tiene la fuerza de antes. Sin embargo, dejar la música no era una opción, así que seguía tocando en su salón. «A raíz del confinamiento me volví a animar y me envicié con los aplausos», confiesa. Hace casi un mes que dejó de recibir visitas de sus hijos y nietos. Pero de solo, nada. Cabano dispone de una cuidadora que le ayuda con las tareas de casa y la compra cada día. Igualmente, cuenta con el pulsador de la Cruz Roja que alerta de cualquier situación de emergencia y que lo hace sentirse protegido. «La única vez que tuve que utilizarlo fue en una ocasión en que mi cuidadora enfermó. Enseguida acudieron», cuenta Manuel ufano.

Paulina Suárez es otro ejemplo de ánimo. También nació en el año 1928. Los quince minutos de llamada telefónica que dedicó a esta entrevista fueron plenos de alegría y actitud. «De los mantras de la vejez que aconsejan los médicos, como salir mucho a caminar o hablar con gente, yo los cumplía con todos. Y ahora me he quedado sin nada de eso», dice. A sus 92 años, vive su primer confinamiento y, a pesar de que no le resulta fácil porque admite echar de menos estar con la gente, recomienda a otros mayores en su misma situación que se armen de paciencia: «Es lo único que nos queda». «Mi abuela es un no parar. Un día me llamó sin esperármelo y me dijo que estaba en el Teide», explica con cariño Elena Fernández, una de sus nietas. Pero la vida de Paulina ha cambiado mucho durante el estado de alarma: «Salía todos los días. Tenía reuniones, compromisos y quedadas con mis amigas cada tarde». Como a tanta gente, el confinamiento la pilló por sorpresa. «Nadie se esperaba que hubiese tantísimos problemas con las mascarillas, que se hacen con las máquinas de coser Singer de toda la vida», explica Paulina riéndose. Sin embargo, a pesar de llevar más de cuarenta días en casa, mantiene una rutina que le ayuda a no deprimirse. «Y espero que no llegue ese momento», confiesa.

Josefa Radío nació en Uruguay en el año 1923. Avanzada para la mentalidad de su época, esta abuela llegó a Vigo por amor con 36 años. En su país conoció al que sería su marido, un gallego emigrado. Y aquí ejerció como maestra hasta la jubilación. A pesar del confinamiento, va de punta en blanco por su casa y con una sonrisa como bienvenida. A sus 96, Josefa sufre movilidad limitada, por lo que su vida, en condiciones normales, no difiere demasiado en cuarentena. Sin embargo, los años no han pasado factura en su memoria. «Procuro mantener la mente ágil y ocupada, leyendo libros tanto en castellano como en inglés», confiesa como una de las claves para presumir de salud. A lo largo de su vida cuidó de cuatro hijos, ocho nietos y algún bisnieto, los mismos que solían visitarla los fines de semanas, tradición que se perdió con la llegada del confinamiento.