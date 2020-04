Un edificio de Vigo registra un desprendimiento en parte de su fachada

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

20/04/2020 15:28 h

Un edificio de la calle Aragón de Vigo ha registrado un desprendimiento en parte de su fachada, a la altura de una primera planta, que no ha dejado heridos ni daños materiales adicionales. Según han detallado fuentes policiales, los hechos tuvieron lugar sobre las 21,17 horas de este sábado, cuando los agentes fueron informados de lo ocurrido por un particular. Tras desplazarse al lugar, observaron que una de las piezas inferiores de la marquesina de un local había caído sobre la acera en las inmediaciones de un portal de acceso a un edificio. Así, una vez que garantizaron que no había riesgo de desprendimiento del resto de las piezas, los policías informaron de la situación a los bomberos. Además, observaron que la inundación de la parte superior de la marquesina había causado una afectación a los elementos.

Posteriormente, los agentes se pusieron en contacto con el presidente de la comunidad para que localizase al propietario del bajo comercial. Asimismo, precintaron la zona y habilitaron un pasillo entre los portales para evitar que los vecinos pasasen bajo la fachada hasta que se revisase. Este domingo, la Policía Local contactó de nuevo con los bomberos para que retirasen las losetas que ofrecían riesgo de desprendimiento. Los agentes también señalizaron el lugar y tramitaron los informes precisos para que el Ayuntamiento adoptase las medidas necesarias. El suceso coincide con la suspensión de revisiones en edificios por parte de los bomberos, que cesaron este cometido, entre otros, por el COVID-19.