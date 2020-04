El obispo ofrece el seminario de Vigo para el confinamiento de positivos

0

La Voz de Galicia Alejandro Martínez

Vigo 06/04/2020 20:25 h

El obispado ha respondido afirmativamente a un llamamiento realizado por el alcalde, Abel Caballero, para que ponga a disposición pública las instalaciones del seminario del final de la Avenida de Madrid. El Concello lo va a utilizar para confinar allí a personas positivas que no tengan medios para permanecer aislados o cuyas circunstancias se lo impidan.

El regidor socialista ha explicado que desde el Sergas están derivando a la ciudad personas positivas con coronavirus que no están graves para permanecer ingresados en un hospital. «A priori no teníamos espacio para este tipo de personas, pero hablé con con el obispo de la Diócesis de Tui-Vigo, Luis Quinteiro, y le solicité el seminario, que tienen completamente vacío. Su respuesta fue inmediata, me dijo que si», afirma Caballero. El Concello ha comprado mantas y sábanas para equipar una de las dos alas del seminario, que cuenta con 16 habitaciones con baño indivicual, que han sido desinfectadas. Serán para todas las personas del área metropolitana del área de Vigo que sean positivas en coronavirus. Si hiciera falta, el Concello habilitará y desinfectará la segunda ala con otras 16 habitaciones.