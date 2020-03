Dani Vila, el doctor del Brollón

0

La crisis provocada por la pandemia del coronavirus ha provocado una movilización de personal sanitario sin precedentes en la historia reciente de España. Es el caso del portero del Brollón, Dani Vila, que ejerce como pediatra en el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. El médico monfortino está preparado para reforzar a sus compañeros en caso de necesidad.

«Agora mesmo só estou atedendendo a nenos, porque por agora o coronavirus está bastante controlado aquí, pero efectivamente xa estamos preparados para entrar en acción no caso de necesidade. De feito, estivemos actualizando o protocolo e todo o relacionado con esta pandemia», comenta Dani Vila.

El portero del Brollón confía en que en Galicia no se produzca el colapso que sí hay en los hospitales madrileños. «Aínda que o pico da pandemia en Galicia está previsto para a semana que vén, confiemos en que non sexa tan grave como en Madrid. Por iso, o importante é que a poboación siga as instruccións das autoridades de quedarse da casa, porque desa maneira venceremos antes ao virus», añade Vila.

Menos casos de niños

El pediatra monfortino señala que hasta el momento en el área del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo hay ocho niños que dieron positivo por el coronavirus. «Non fixo falta hospitalizalos, están facendo a corentena na casa. Aínda que nos nenos non é tan grave, quen si deben ter coidado son os maiores e os que teñen as defensas máis baixas», afirma el guardameta del Brollón.

A sus 28 años, Dani Vila ya cumple cuatro años como pediatra. La carrera la estudió en Santiago, con un expediente espectacular. Además de trabajar, otra de sus pasiones también es la investigación.

El futbolista monfortino reconoce que su vocación como médico afloró justo después de recibir la nota de la Selectividad. «A miña gran paixón era o fútbol e eu quería ser xogador profesional», comenta con una ligera sonrisa.

La nota que obtuvo en la Selectividad le motivó a dar el paso hacia el campo de la medicina, y dentro de este ámbito optó por la pediatría. «Inclineime por esta especialidade porque me gusta moito tratar cos nenos. Son moi agradecidos, e insisto, é moi reconfortante», asegura Vila.

Lo que sí tuvo claro siempre el doctor y futbolista monfortino fue que eligiría una profesión que tuviera como objetivo ayudar a la gente, como la que ahora ejerce. «A medicina é a ferramenta idónea para axudar ás persoas e eu sempre quixen iso. Síntome moi realizado como médico e espero achegar moitas cousas ao ámbito sanitario», dice.

Regreso al fútbol

Tras dos temporadas sin jugar, el pasado verano Dani Vila decidió de nuevo enfundarse el traje de futbolista. «Chamoume Chura e non o dubidei. Foi unha das mellores decisións que tomei. Estou no Brollón, un equipo que destaca pola súa calidade humana. Aquí síntome futbolista de novo, porque compañeiros, cadro técnico, directivos e afeccionados son espectaculares», asegura.

Vila puede compaginar a la perfección sus dos pasiones: la medicina y el fútbol. «Si. Non hai problema, e se teño que cambiar algún turno, os meus compañeiros facilítanme todo», comenta.

En plena pandemia, en algunos sectores futbolísticos siguen haciendo cábalas para saber en qué momento se reanudarán las competiciones oficiales. Dani Vila lo tiene muy claro, asegurando que ahora mismo lo prioritario es vencer al virus. Sobre la competición, el pediatra y guardameta del Brollón dice: «Eu coido que a día de hoxe non se debe contemplar comezar a competir a mediados de maio. O primeiro que toca é ter controlada esta pandemia, porque xogar é secundario».

No hay que descartar que incluso algunas competiciones puedan darse por finalizadas, o bien que estas se disputen en pleno verano, circunstancia que impediría a los futbolistas gozar de vacaciones.

Dani Vila es un portero que se formó en las categorías inferiores del Calasancio. También jugó en el Arenas y en el Sober, clubs en los que dejó una gran huella, tanto por su calidad futbolística como por su calidad humana.

Lo de jugar como portero es cosa de genes, puesto que su hermano, Víctor Vila, también fue guardameta. Llegó a debutar con el Club Lemos. No obstante, con el paso de los años y con su llegada a la Universidad, Víctor se inclinó por el tenis, deporte en el que es una auténtica eminencia. Es, sin duda, el Rafa Nadal monfortino. Víctor Vila es físico de profesión.