La Policía Local intensificará los controles este fin de semana en los accesos a Vigo

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Alejandro Martínez

Vigo 27/03/2020 13:49 h

La Policía Local va a intensificar este fin de semana los controles de tráfico para que nadie tenga la tentación de salir de sus casas sin una causa justificada. El alcalde, Abel Caballero, ha anunciado que habrá vigilancia en las entradas y salidas de la ciudad. Los agentes multarán a quienes incumplan el decreto de alarma. El regidor ha recordado esta mañana que solo se puede salir de la calle para lo imprescindible y ha recomendado no hacer la compra de alimentos a diario para evitar contagiar y ser contagiados. La Policía Local impuso ayer un total de 35 denuncias de ciudadanos que incumplieron el decreto de alarma. Hubo 139 personas identificadas en la calle y se pararon a un total de 280 coches. Los agentes han puesto 355 denuncias desde el inicio del periodo de confinamiento.

Pagos en Vitrasa

Hoy viernes es el último día en el que se pueden realizar pagos en efectivo en los autobuses de Vitrasa. Mañana ya será obligatorio pagar con la tarjeta Pass Vigo u otras de color blanco, pero se hará una excepción. A las personas que no dispongan de las tarjetas, los conductores les facilitarán una válida para ese viaje y ese día, pero desde el lunes ya nadie podrá subirse si no lleva una tarjeta de pago. Los ciudadanos ya se están haciendo con dichas tarjetas. Vitrasa entregó ayer 60 tarjetas de pago y hoy tiene 70 citas pendientes. El objetivo es prevenir que los conductores sean contagiados y, al mismo tiempo, que no se conviertan en vectores de transmisión. Para ese fin deben estar además dotados de mascarillas de protección. El Gobierno central pidió información al Concello sobre el número de conductores para proveerlos de mascarillas con el fin de que hagan su trabajo con el máximo de seguridad. Desde hace días cuentan con mamparas para prevenir contagios. El aforo máximo permitido está además limitado al 30 % de su capacidad. Además se han ampliado los servicios al hospital Álvaro Cunqueiro. Un autobús oruga realiza la ruta y le sigue otro normal para cuando el primero alcance el aforo.