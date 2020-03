Marea pide la supresión de todas las obras de Vigo

0

La Voz de Galicia

Vigo 25/03/2020

Marea de Vigo pide la paralización de las obras de humanización de la Gran Vía, Porta do Sol, asfaltados, así como no iniciar la modificación de la pasarela del ascensor del parque de Cela. También reclama la paralización de cualquier adjudicación que esté sobre la mesa actualmente, como el proyecto de remodelación del enlace de la AP-9 u otras obras menores. Emplaza además a las comunidades de propietarios a la paralización de las obras que estén realizando. El portavoz, Rubén Pérez, afirma que la continuación de los trabajos «non ayuda en nada a que salgamos deste estado de confinamento o antes posible». Piden solidaridad y responsabilidad con las personas enfermas o con diferentes dolencias que tienen que pasar sus cuarentenas y confinamientos en sus domicilios. «En moitos casos, as obras están impedindo incluso abrir as ventás para poder limpiar o aire das casas», señala Rubén Pérez. Marea de Vigo urgirá al Gobierno central que decrete un mecanismo para paralizar las obras privadas.