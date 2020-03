Vigo suspenderá el pago en metálico en los autobuses de Vitrasa para prevenir contagios

0

La Voz de Galicia

Vigo 24/03/2020

El Concello de Vigo suspenderá dentro de unos días el pago en efectivo en los autobuses de Vitrasa. La medida entrará en vigor tan pronto la concesionaria adapte un sistema de urgencia para la emisión de tarjetas de pago. El motivo de que la decisión no sea inmediata es porque muchos usuarios todavía carecen de la tarjeta Pass Vigo y siguen abonando los trayectos con monedas. Pero ahora hay que extremar la precaución por la seguridad de los conductores y para que no se conviertan en vectores de transmisión. Otra medida de seguridad que ya está en marcha es la prohibición de ocupar las primeras filas de asientos en los autocares.

La oferta de autobuses se ha adaptado al bajón de pasajeros experimentado durante la alarma. El número de pasajeros ha descendido en un 92 %. Los que viajen deben acceder y salir del autobús por la puerta central o trasera, usando en la puerta trasera la máquina de pagar, dado que la delantera se ha anulado. El aforo del autobús tiene que estar limitado al 30 % de su capacidad máxima. La distancia de seguridad dentro de los autobuses de Vitrasa es de un metro y siempre con una butaca libre de separación entre viajeros. El Concello va a reforzar los autobuses al hospital Álvaro Cunqueiro.

Escuelas municipales

Por otra parte, el alcalde decidió ayer no cobrar por los servicios municipales de educación que no se prestan por razón del coronavirus y mientras dure la alarma. Esta decisión afectará las escuelas infantiles de Lavadores, Teis, Casco Vello, Saiáns, Casiano Martínez, Mestres Goldar, Navia y Tomás Alonso. Tampoco pagarán los alumnos de la escuela de música, la de artes y oficios (que ya es gratuita), de teatro y danza. En su opinión, no cobrar por estos servicios, es una cuestión de lógica.

Por otra parte, la administración local adoptará medidas para garantizar que los establecimientos que tienen que permanecer abiertos, como supermercados, panaderías o fruterías, cuiden de forma especial que solo pueden tener un tercio del aforo permitido. Desde las concejalías de Comercio y Urbanismo se adoptarán medidas para que esta norma se cumpla de forma rigurosa. Los que tengan colas dentro del local tendrán que cuidar de forma especial que se mantenga la distancia y, si es posible, de dos metros, ha indicado esta mañana Abel Caballero. También quienes esperan en la calle deben tener la precaución de tener una distancia razonable.