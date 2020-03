La Universidad de Vigo celebra el primer consejo de gobierno virtual de su historia

0

24/03/2020 21:03 h

El rector Manuel Reigosa, el secretario xeral de la institución, Miguel Ángel Michinel, y el vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, Manuel Ramos, fueron los únicos que asistieron ayer en persona al primer consejo de gobierno virtual de la historia de la Universidad de Vigo. La sesión se celebró en el paraninfo del edificio Ernestina Otero y el resto de integrantes del órgano se conectaron a través del programa Campus Remoto. Durante algo más de tres horas y media, se aprobaron asuntos como el límite de plazas en las titulaciones del próximo curso; ayudas a la investigación o planes ante la situación de excepcionalidad con motivo de la alerta sanitaria provocada por el coronavirus y que ha obligado a suspender las clases.

El rector apuntó que la Universidad no piensa promover ningún ERTE «aínda que pode ser posible que nalgún momento sexa recomendable facer algunha suspensión de contrato, pero este equipo non o vai promover. Polas nosas contas saneadas podemos permitirnos algún esforzo para que as persoas sufran o menos posible"”, señaló Reigosa.

Pero una de las cuestiones más importantes estaba sobre la mesa: ¿Cómo afectará este parón? Manuel Reigosa apuntó, al margen de medidas que se han puesto en marcha como el inicio del período de pruebas de las aulas virtuaile en directo y de la docencia virtual a través de Campus Remoto, lo que en estos momentos no puede ser más que un deseo: «Nós imos intentar, se é posible, que o curso académico remate en prazo». Pero existen lógicas dudas y todo dependerá de lo que ocurra en las próximas semanas. «Sendo realistas cabe pensar que a volta ás aulas será o derradeiro nivel dentro da crise (haberá outros sectores que volvan antes). Entón nós traballamos con dous escenarios, un, que isto se prolongue durante un tempo e que se poida, sen facer modificacións de calendarios, tanto a docencia como a avaliación, e outro pensando en que haxa que prolongar o curso académico», explicó el rector. Cualquier decisión se tomará de acuerdo con las direcciones de los centros.