La Brilat refuerza su presencia en Vigo con 80 soldados y 11 vehículos militares

La Voz de Galicia Alejandro Martínez

Vigo 17/03/2020 14:50 h

La Brilat refuerza su presencia en Vigo. Si ayer eran 30 efectivos los que llegaron a la ciudad en siete vehículos, hoy ya son 80 los soldados los que patrullan las calles en 11 vehículos militares. Permanecerán durante todo el tiempo que dure el estado de alarma. Su labor es trabajar en coordinación con la Policía Local y la Policía Nacional para velar por el cumplimiento del decreto de alarma. El alcalde, Abel Caballero, ha asegurado esta mañana que «estamos contentos de que nos ayuden a informar a los ciudadanos que está prohibido transitar por la ciudad y para cursar las denuncias y multas que sean oportunas».

La Policía Local ha denunciado en las últimas horas a nueve ciudadanos por el incumplimiento del estado de alarma. Paseaban o circulaban en grupo sin guardar la debida distancia entre ellos. Las denuncias serán tramitadas ante la Subdelegación del Gobierno para la imposición de las correspondientes denuncias. El alcalde ha lamentado que todavía haya ciudadanos que piensan que pueden pasear durante el estado de alarma y ese el motivo por el que el Concello ha ordenado el cierre de los espacios públicos de la ciudad. No descarta cerrar otros lugares públicos si observa que se incumple la orden, aunque ha mostrado su satisfacción porque la mayoría de los ciudadanos están respondiendo positivamente. «Está prohibido, pasear es un riesgo para la salud de todos. No se puede andar por la calle y no descarto seguir cerrando determinados espacios públicos si veo que la gente cree que los puede usar para pasear», asegura el alcalde.

El concello ha cerrado las puertas a las instalaciones de la Praza do Rei, salvo para casos de Benestar Social, el registro y las oficinas del cementerio. Siempre con cita previa. «Quiero felicitar al 010 porque está haciendo un trabajo excelente», ha dicho esta mañana el alcalde. El ayuntamiento ha suspendido los plazos para la tramitación de expedientes municipales. Mantiene las ayudas de becas de comedor dando liquidez a las familias beneficiarias de escasos recursos económicos.

El alcalde ha vuelto a insistir en la necesidad de no salir a la calle, salvo para ir al trabajo, a comprar comida o para cuestiones médicas. El Concello se está encargando además que las tiendas de alimentación guarden las colas y no entre más gente de la debida. «Por la información que tenemos se está haciendo bien», asegura Caballero.