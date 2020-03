Vecinos de un edificio de A Doblada donde ardían tres coches en un garaje rompen el confinamiento pese al aviso de los bomberos

0

La Voz de Galicia E. V. Pita

Vigo 16/03/2020 11:43 h

Los bomberos apagaron anoche un incendio en un garaje de Vigo que calcinó tres coches en un edificio de seis plantas de A Doblada, en la calle Pega. El inmueble quedó parcialmente desalojado en plena madrugada a pesar de las órdenes de los bomberos para que los vecinos permaneciesen confinados en sus pisos.

Recomendaron no salir por el humo y por la crisis sanitaria actual, pero muchos vecinos rompieron su aislamiento y bajaron a la calle. Mitad del inmueble quedó desalojado a pesar de las recomendaciones sanitarias y de los equipos de extinción. Los bomberos atribuyen esa estampida a un episodio de «psicosis» colectiva por los hechos que viven estos días. «Se intentó confinar a los vecinos para que no bajasen a la calle pero muchos no nos hicieron caso», relata un miembro del equipo.

El fuego comenzó a las 23.00 horas en un utilitario aparcado en un garaje comunitario de la calle Pega, en A Doblada. Los bomberos, acudieron cuatro equipos, emplearon dos horas en sofocar las llamas, que se extendieron a dos coches adyacentes.