«Ni tenemos mascarillas ni las vamos a tener»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Alejandro Martínez

Vigo 16/03/2020 13:16 h

Las farmacias de Vigo ya no dispensan mascarillas. «Ni las tenemos ni las vamos a tener», asegura Manuel Freire, farmacéutico del establecimiento de la Rua Don Bosco. Todos los días entra gente en la botica para pedirlas pero hace tiempo que no las reciben. Tienen una larga lista de espera que no van a poder atender. «Si las recibiéramos, nos las van a requisar porque hacen falta en los centros sanitarios», afirma. La escasez de mascarillas se palpa en la calle. Muchas personas que salen lo hacen sin protección de ninguna clase. Otras se protegen con pañuelos o bufandas.