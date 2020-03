Parques cerrados, bodas sin invitados, Reconquista aplazada y clausura del zoo

0

La Voz de Galicia

Vigo 13/03/2020

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, pidió ayer a toda la ciudadanía que evite las aglomeraciones y que permanezca el máximo tiempo posible en sus casas. Las medidas que ayer aprobó la comisión de seguimiento estarán en vigor al menos hasta el día 29.

Cierre de todos los parques infantiles de la ciudad. La Policía Local precintó todos los accesos a los recintos de recreo infantil. «Nos vamos a adelantar a los hechos. Los cerramos. Quiero pedir a los padres y abuelos que no lleven a los niños a los parques infantiles. Pedimos responsabilidad y que no se rompan los precintos que hemos puesto», manifestó el regidor.

Aplazamiento de la Festa da Reconquista. Es una de los acontecimientos más multitudinarios de la ciudad y, por lo tanto, estaba en el punto de mira de las autoridades municipales, preocupadas por evitar grandes concentraciones ciudadanas. También queda para más adelante el acto de designación de Vigueses Distinguidos. El gobierno municipal pactará con la asociación de vecinos la celebración de la fiesta más adelante.

Separación en las reuniones y teletrabajo. El gobierno celebró ayer su reunión semanal en el salón de plenos para disponer de más espacio. Los miembros de la comisión de seguimiento también se reunieron manteniendo dos metros de distancia entre ellos. Se va a dotar a los funcionarios de los medios telemáticos para que puedan estar toda la jornada o una parte en su casa y que estén alejados de cualquier foco eventual de contagio. Se priorizará al personal que tenga familias o que, por razones personales, vivan situaciones de riesgo, con flexibilidad horaria.

Cancelación de todos los mercadillos municipales. El cierre de los puestos ambulantes de venta se prolongará al menos a lo largo de los próximos 15 días. De esta forma, este domingo no se celebrará el mercadillo de Bouzas y el miércoles tampoco el de Coia. La asociación de ambulantes pidió ayer que se cierre también el mercadillo de Samil. El Concello exigirá además un protocolo de actuación en las plazas de abastos. El alcalde explicó que «no puede haber grandes grupos de gente dentro».

Los mercados deben establecer protocolos de actuación para ordenar el ingreso de clientes dentro de estos recintos.

Cierre de escuelas y casi todas las instalaciones públicas. Se cierra además un numero importante de instalaciones públicas. La biblioteca Neira Vilas, la fundación Penzol y las salas de lectura municipales. También se clausura la Casa das Artes, el archivo Pacheco y todos los museos de la ciudad. También se cierra el auditorio municipal y el Mar de Vigo. Se paralizan las actuaciones del centro de iniciativas de empleo. Todas las escuelas infantiles estarán cerradas a partir del lunes, así como las escuelas de teatro, música, danza, de música tradicional y folk y la escuela de artes y oficios. Se cierran las tres ludotecas, así como el centro de usos múltiples de Vigo Sonico, la oficina de turismo y todas las instalaciones deportivas municipales, incluidos los campos de fútbol y las pistas de atletismo de Balaídos.

Clausura del zoo. El Ayuntamiento suspendió el jueves las visitas escolares al zoo, pero la comisión de seguimiento decidió cerrarlo por completo hasta que pase la crisis.

Mantenimiento de las ayudas de comedor escolar. Pese a no haber clases, el Ayuntamiento seguirá costeando la alimentación de los niños con becas de comedor, consciente de que para muchas familias es una ayuda indispensable. Las personas con recursos deberán presentar tickets de compra al Ayuntamiento. Aquellos padres que carezcan de ellos, deberán ponerse en contactar a través de los teléfonos del departamento de Benestar Social o el 010 para acordar con ellos la forma en la que procederán a adelantar esos recursos para que costeen la alimentación de sus hijos.

Desinfección de calles. El Concello llevará a cabo un plan para desinfectar las zonas con aglomeración importante de gente. Se van a realizar pulverizaciones manuales y se usarán limpiadores con agua caliente y decapadoras en toda la ciudad. Además se van a establecer normas de limitación de afluencia en los ascensores púbicos. Se van a poner carteles limitando el número de personas en cada viaje. Caballero anima a hacer lo mismo en las comunidades de propietarios.

Levantamiento de la acampada de la Praza do Rei. El Ayuntamiento va a levantar la acampada contra la pobreza de la Praza do Rei. En opinión del alcalde, no está en condiciones de higiene suficiente ante una emergencia de estas características. El Concello está dispuesto a costear durante algún tiempo habitaciones en algún lugar a los que duermen ahí. «No vamos a tolerar un foco de esas características. Están ahí porque quieren, no por necesidad, es una mentira, una pantomima», dice. El alcalde se pondrá en contacto con la Subdelegación del Gobierno para que desautorice esta acampada que ya lleva tres años abierta.