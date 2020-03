HEMEROTECA: El Exército Guerrilheiro pone una bomba a un autobús de la policía

0

La Voz de Galicia Jorge Lamas

Vigo 13/03/2020 20:12 h

A primeras horas de la madrugada del 14 de marzo de 1988 hacía explosión un artefacto en la parte delantera de un microbús del Cuerpo Nacional de Policía en Vigo. Era el segundo atentado de estas características en Galicia en menos de una semana ya que el día 9 también fue objeto de un atentado un autobús de la Policía aparcado ante su cuartel en Santiago. El Exército Guerrilheiro do Povo Galego Ceive reivindicaba un atentado contra una torreta de alta tensión en Ourense unos días antes.

La Delegación del Gobierno condenaba los atentados, que achaca a «grupúsculos absolutamente minoritarios y sin representación alguna en nuestra Comunidad Autónoma».

El portavoz del Gobierno Civil de Pontevedra desmintió al día siguiente del atentado de Vigo cualquier alusión a que el área estuviese desprovista de la adecuada vigilancia policial. En ese sentido aclaró que veinte minutos antes de la explosión se había realizado una detenida inspección ocular del microbús que después se convertiría en objetivo del atentado.

El artefacto, que no causó víctimas, hizo explosión poco después de las dos de la madrugada bajo el microbús que se encontraba estacionado ante el número 111 de la calle García Barbón. Ese vehículo, junto con otro de las mismas características que no resultó afectado, había quedado fuera del garaje con que cuenta el Cuerpo Nacional de Policía para su parque móvil, debido a que no había plazas disponibles en el interior y porque además esos autobuses iban a ser utilizados a primera hora de la mañana para trasladar a un grupo de agentes a un recinto para prácticas de tiro.

De acuerdo con las tesis formuladas en aquellos días por fuentes del Gobierno Civil, quienes colocaron la carga explosiva, posiblemente sin necesidad de apearse del vehículo, debieron realizar la operación con una gran rapidez y pocos segundos antes de que hiciese explosión el artefacto.