Ya hay ocho infectados del nuevo coronavirus en Vigo

La Voz de Galicia Ángel Paniagua

12/03/2020 09:43 h

Ya son ocho los casos de coronavirus en el área sanitaria de Vigo. Los análisis de los laboratorios del Chuvi han confirmado el contagio del virus SARS-CoV-2 en dos personas de Vigo, que permanecen aislados en sus casas por recomendación sanitaria, ya que tienen pocos síntomas. Los hospitales están priorizando la atención domiciliaria para no sobrecargarse. Fuentes sanitarias aseguran que se están investigando más casos como probables.

Los dos de hoy hacen que el total de casos sea ocho porque ayer se detectaron dos positivos en las ucis de Povisa y Fátima. Se trata de dos personas mayores. En el caso de Povisa, el paciente supera los 90 años; en el de Fátima, ronda los 70. Ambos tienen patologías previas. El enfermo de Fátima estuvo varios días ingresado en el hospital y finalmente se le acabó determinando la neumonía por el nuevo virus, una enfermedad conocida como COVID-19. Se ha dejado bajo vigilancia a personal sanitario que lo trató.

Dos trabajadores del centro de salud de Navia que tuvieron contacto con uno de esos enfermos están en cuarentena en sus casas, por recomendación del servicio de medicina preventiva del área sanitaria de Vigo. Tuvieron poco contacto y, de momento, no se les han hecho las pruebas porque no tienen ningún síntoma. No se los considera positivos, pero no se descarta que puedan estar infectados. En aislamiento domiciliario, los pacientes tienen que vigilar sus síntomas y medirse la temperatura, e informar todos los días al hospital.

A estos casos se suma la familia de Moaña. El hombre (el primer caso en Vigo) permanece estable en la uci. Sus tres familiares están en sus casas, sin síntomas, y se espera una evolución favorable. Estos cuatro casos ya han sido confirmados por el Centro Nacional de Microbiología (en Majadahonda, Madrid).