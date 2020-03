Feijoo: «Si van a Cataluña les dirán que España les roba y en Vigo, la Xunta nos roba»

0

La Voz de Galicia Carlos Punzón

Vigo 02/03/2020 12:29 h

Alberto Núñez Feijoo ha cumplido once años como presidente de la Xunta y algo más de doce lleva Abel Caballero como alcalde de Vigo. La gestión de ambos ha sido entrelazada hoy en un ejercicio de comparación por el candidato del PP a la reelección como presidente de la Xunta en un acto en el que los populares han hecho balance de sus inversiones y gestiones en Vigo en el último decenio, en un ejercicio de reivindicación frente a los ataques continuos del regidor socialista.

«Si van a Cataluña les dirán que España les roba, y en Vigo les dirán que la Xunta nos roba», resumió el líder del PP para trazar un hilo común en la estrategia de los independentistas catalanes y de Abel Caballero, al identificar ambos un enemigo frente al que volcar toda su acción política. «Es de manual», subrayó Feijoo, que durante una hora y media lanzó toda su carga ideológica sobre el regidor vigués, al que nunca llegó a citar de manera directa. «Desconfíen de cada político que pregona todo lo que hace, que ocupa su tiempo en contarlo en lugar de seguir gestionando», clamó el presidente gallego en su intervención celebrada en la Estación Marítima completamente llena.

El candidato del PP pasó revista a las inversiones hechas o apoyadas desde su Gobierno, y puso a la mayoría de ellas en el escenario de una estrategia diseñada para construir el Vigo de los próximos 50 años y asegurar su continuidad económica, industrial, educativa y cultura. Frente a esa apuesta, Feijoo aludió a acciones e inversiones municipales de corta vida [se refería a las luces de Navidad] que a su juicio están bien, pero solo merece la consideración de decoración. «Hemos hecho obras que quedarán para siempre, no los pequeños detalles que están bien, pero una cosa es la decoración y otra lo es la casa. Y si no hay casa, la decoración no existe», expresó.

«No concibo la política como la propiedad de nadie, ni los proyectos como una limosna que la gente tiene que agradecer eternamente», continuó, para hacer un canto en favor del reconocimiento del uso de los impuestos y de los cargos políticos como una herramienta y el mandado de la sociedad, por encima de los personalismos en política.

Ni siquiera las mayorías absolutas, como las suyas o las de Abel Caballero, son según dijo una patente que eleve a los políticos sobre el resto de la sociedad. «Una mayoría absoluta no significa tener la propiedad de las ideas y los proyectos, sino la humildad de intentar contentar a esa mayoría, y si es posible, a una mayoría mayor».

Como logro fundamental en sus años de mandato en Vigo, Núñez Feijoo consideró haber logrado que la crisis económica no barriese el futuro de la ciudad. «En ese momento Vigo metía miedo». Las intervenciones en apoyo del naval, sector en el que cifró en 100 millones de euros la aportación de la Xunta; o los 186 millones de euros destinados a reforzar la industria automovilística y el desarrollo de la factoría de PSA con nuevos modelos, fueron según dijo, dos intervenciones vitales ejercidas desde la Administración autonómica. «Son cosas que no se ven como humanizar calles, pero lo ven las familias que pueden seguir comiendo a fin de mes. De lo contrario la gente tendría que haberse marchado de Vigo, de Galicia, a otros países, posiblemente», consideró en su intervención Feijoo.

El hospital Álvaro Cunqueiro, del que dijo todos sus usuarios han podido comprobar que no es privado; la ampliación del Ifevi; la reutilización del Pirulì como nueva Ciudad de la Justicia «y con un 30 % de espacio para seguir creciendo»; la creación de colegios, reforma de centros nuevos ambulatorios, como el que anunció se construirá en los actuales juzgados de la calle Lalín, fueron algunas de las realizaciones de su gestión en la ciudad que citó el aspirante a la reelección en el acto de esta mañana. Muchas de ellas, añadió, pese a haberse encontrado con el obstáculo de llevarse a cabo en una ciudad que carece de Plan General, déficit que echó en cara al Gobierno municipal.