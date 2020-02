El musical «El guardaespaldas» se queda todo el fin de semana en Vigo

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Begoña R. Sotelino redac.vigo@lavoz.es

28/02/2020 05:35 h

Viernes y sábado 18.00 y 21.30 horas. Domingo 17.00h. • Auditorio Mar de Vigo • Entradas de 22 a 59 euros en Ataquilla y Evenbrite • El musical El Guardaespaldas ofrecerá hasta el domingo cinco representaciones más del espectáculo basado en la famosa película que protagonizaron Whitney Houston y Kevin Costner. En la ciudad cuenta con dos actores de excepción: Bisrat Mein Carballal, de 10 años, e Ismael Sarr Prado, de 12 años, dos niños residentes en Vigo que se alternarán en la interpretación de Fletcher, el hijo de la protagonista. Ambos fueron seleccionados entre aspirantes en un riguroso casting realizado por la productora Letsgo en Vigo a primeros de año. Bisrat e Ismael se suman al reparto del musical protagonizado por Octavi Pujades, que interpreta Frank Farmer, junto a Chanel Terrero y Khaoula Bouchkhi, quienes se alternarán en el papel de Rachel Marron.

El musical cuenta con icónicos temas como I will always love you, además de otras canciones de la banda sonora original del film -la más vendida de todos los tiempos y Grammy al Álbum del Año- y otros grandes éxitos de la diva del pop como Run to you, I have nothing, So emotional, One moment in time, Queen of the night o I wanna dance with somebody. Con libreto de Alexander Dinelaris, El Guardaespaldas recrea la relación entre una diva de la canción y su guardaespaldas. Está dirigido por Federico Bellone. La producción corre a cargo de Letsgo, promotora y productora al frente de espectáculos con proyección internacional desde hace más de diez años.